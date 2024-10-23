印尼休庫爾主教婉拒樞機銜，願在司祭生活中成長

教宗方濟各接受了印尼茂物教區主教休庫爾婉拒樞機身份的請求。這位方濟各小兄弟會會士不會在12月7日的樞密會議上榮升為樞機，以便繼續「在服務教會和天主子民中」成長。

（梵蒂岡新聞網）印度尼西亞茂物教區主教休庫爾（Paskalis Bruno Syukur）向教宗方濟各提出請求，婉拒在12月7日的樞密會議上榮升為樞機。教宗接受了他這個請求。

聖座新聞室主任布魯尼表示，休庫爾主教的這一選擇出於他渴望繼續在司祭生活中、在服務教會和天主子民中成長。因此，今年12月領受樞機紅帽的人數是20人，而非21人。

休庫爾主教出生於1962年，小學畢業後就進入庇護十世小修院。他完成哲學和神學的學業後，1989年1月22日宣發方濟各小兄弟會的終身聖願，1991年2月2日晉鐸。

作為司鐸的休庫爾承擔過多項職務：他在1991年至1993年在堂區服務，1993年至1996年在羅馬宗座聖安多尼大學靈修學碩士班進修；1996年至2001年，他回到印尼德波擔任初學導師，1998年至2001年是德波會院院長和印尼會省省參議員。2001年至2009年，休庫爾是方濟各會印尼會省的省會長，然後從2009年開始，在羅馬擔任亞太總參事。2013年11月21日，教宗方濟各任命他為茂物教區主教。

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