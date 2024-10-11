烏克蘭舍夫丘克大總主教：教宗關心烏克蘭，始終親近百姓
（梵蒂岡新聞網）烏克蘭天主教希臘禮大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）於10月10日上午晉見教宗方濟各。在教宗接見烏克蘭總統澤連斯基的前夕，這位大總主教說：「感謝天主，我們的總統來聆聽聖父教宗。」
舍夫丘克總主教是以同道偕行為主題的世界主教會議成員。10日會議開始前，他先在梵蒂岡宗座大樓晉見教宗方濟各。隨後，他向本新聞網表示：「我想要向聖父教宗匯報烏克蘭的局勢、我們所處的戰爭災禍，以及隨著冬日將至，我們現在必須應對的挑戰。」「聖父教宗的確很關心平民百姓、在烏克蘭發生的一切，以及受苦最深的弱小者。」
此外，大總主教也向教宗方濟各匯報了「在此形勢下烏克蘭教會的生活」，以及今年7月以福傳的核心為主題的地方主教會議。他解釋道：「也就是如何福傳、如何宣講天主聖言。對一個絕望的民族來說，天主聖言始終是希望的話語。我把地方主教會議的成果呈給教宗，那是我們寫的一封有關戰爭與公正和平的牧函，是我們對於烏克蘭今日戰爭的省思。」
舍夫丘克大總主教表示：「教宗方濟各也為我們教會、我們主教和司鐸的英勇服務，向我表達感謝。他向我保證了他的祈禱和祝福。」
這位烏克蘭神長也向教宗致以感謝，謝謝他採取了許多行動，而且一直惦記「飽受折磨」的烏克蘭。同時，他也感謝教宗促成兩名烏克蘭贖主會司鐸的獲釋。大總主教說：「感謝教宗本人和聖座投入這斡旋工作，造福我們的人民、這些司鐸，也減輕俘虜的痛苦。」
大總主教指的是烏克蘭與俄羅斯今年6月29日交換俘虜的事。為此，澤連斯基總統也親自感謝聖座「努力把這些人帶回家」。
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