烏克蘭舍夫丘克大總主教：教宗關心烏克蘭，始終親近百姓

烏克蘭天主教希臘禮教會領導人舍夫丘克大總主教在世界主教會議期間晉見教宗方濟各。大總主教向本新聞網談到澤連斯基總統的來訪，表示：「對我們總統來說，教宗是全球道德權威。」

（梵蒂岡新聞網）烏克蘭天主教希臘禮大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）於10月10日上午晉見教宗方濟各。在教宗接見烏克蘭總統澤連斯基的前夕，這位大總主教說：「感謝天主，我們的總統來聆聽聖父教宗。」

舍夫丘克總主教是以同道偕行為主題的世界主教會議成員。10日會議開始前，他先在梵蒂岡宗座大樓晉見教宗方濟各。隨後，他向本新聞網表示：「我想要向聖父教宗匯報烏克蘭的局勢、我們所處的戰爭災禍，以及隨著冬日將至，我們現在必須應對的挑戰。」「聖父教宗的確很關心平民百姓、在烏克蘭發生的一切，以及受苦最深的弱小者。」

此外，大總主教也向教宗方濟各匯報了「在此形勢下烏克蘭教會的生活」，以及今年7月以福傳的核心為主題的地方主教會議。他解釋道：「也就是如何福傳、如何宣講天主聖言。對一個絕望的民族來說，天主聖言始終是希望的話語。我把地方主教會議的成果呈給教宗，那是我們寫的一封有關戰爭與公正和平的牧函，是我們對於烏克蘭今日戰爭的省思。」

舍夫丘克大總主教表示：「教宗方濟各也為我們教會、我們主教和司鐸的英勇服務，向我表達感謝。他向我保證了他的祈禱和祝福。」

這位烏克蘭神長也向教宗致以感謝，謝謝他採取了許多行動，而且一直惦記「飽受折磨」的烏克蘭。同時，他也感謝教宗促成兩名烏克蘭贖主會司鐸的獲釋。大總主教說：「感謝教宗本人和聖座投入這斡旋工作，造福我們的人民、這些司鐸，也減輕俘虜的痛苦。」

大總主教指的是烏克蘭與俄羅斯今年6月29日交換俘虜的事。為此，澤連斯基總統也親自感謝聖座「努力把這些人帶回家」。

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