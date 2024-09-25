2025年世界社會傳播日文告主題：溫和地分享你們心中的希望

「溫和地分享你們心中所懷的希望」：這是教宗方濟各為2025年世界社會傳播日選定的主題：廣為流傳的應該是希望，而非激進態度和控制慾。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室於9月24日公布了教宗方濟各為2025年世界社會傳播日選定的主題：溫和地分享你們心中所懷的希望（參閱：伯前三15-16）。換句話說，就是要在政治、社會、經濟等領域消除言論裡的攻擊性。

向爭強好勝的惡表說不

聖座新聞室的公告解釋道，明年文告的主題探討一個事實，即：「今天的傳播往往太過暴力，帶有攻擊的目的，不為對話創造條件」。因此，務必「消除傳播的傷害力，洗去它的攻擊性」；從「電視脫口秀到社交平台上的唇槍舌戰」，如此惡表「會導致爭強好勝、互相對立和控制欲占上風」。

令人信服的訊息

教宗方濟各期許傳播應以希望為特徵。公告表示，對基督徒來說，希望就是基督本人。這種傳播「始終與團體計劃緊密相連」。「當我們談論基督徒的望德時，必須提到那些以令人信服的方式活出耶穌訊息的團體，他們讓人感受到自身所懷的希望，而且今天也能以言以行傳播基督的希望」。

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