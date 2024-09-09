教宗方濟各抵達東帝汶首都帝力

教宗方濟各告別了巴布亞新幾內亞之後，乘專機經過大約3個小時的行程，抵達東南亞島國東帝汶的首都帝力。當天的主要活動是拜會該國總統，以及向該國當局發表講話。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各第45次國際牧靈訪問已經有一個星期，完成了在印度尼西亞和巴布亞新幾內亞的行程，現在進入此行的第三個階段，即訪問東帝汶。教宗於9月9日當地時間下午2點20分抵達東帝汶首都帝力，那裡的居民幾乎全部都是天主教徒。

在“尼古勞·洛巴托總統”國際機場迎候教宗的，是東帝汶共和國總統若澤·拉莫斯·奧爾塔（José Manuel Ramos-Horta）、總理沙納納·古斯芒（Xanana Gusmão），以及聖座大使扎武斯基（Wojciech Załuski）總主教。如以往的慣例那樣，兩名身穿傳統服裝的兒童向教宗獻上鮮花和一條東帝汶風格的圍巾。儀仗隊在機場跑道上演奏梵蒂岡和東帝汶兩國國歌，歡迎教宗的到訪。

帝力

帝力是東帝汶主要的港口和貿易中心。1520年，這裡成了葡萄牙人的殖民地，並受到西班牙人、荷蘭人和英國人的爭奪。第二次世界大戰期間被日本人占領，直到1945年9月26日，這片土地才回到葡萄牙人手裡。東帝汶於1975年脫離葡萄牙而獨立，但隔年1976年又受到印度尼西亞軍隊的入侵。

2002年，東帝汶宣布獨立，不再受印尼的控制，於是帝力再次成為新的主權國家的首都。帝力是一個以天主教徒為多數的城市，兩個重大的敬禮場所分別是莫泰爾（Motael）聖堂和聖母始胎無原罪聖堂，前者是該國最古老的天主教堂，在葡萄牙人占領時期建於1955年；後者則是東南亞最大的羅馬式天主教主教座堂。

帝力的氣候是典型的赤道熱帶雨林氣候，全年氣溫高，每個月都有充沛的降雨量。

第一天的活動

在機場接受禮節性歡迎後，教宗和隨行人員便前往聖座使館。之後，教宗乘車前往出席這段旅程的第一個約會，即歡迎儀式和禮節性拜訪東帝汶國家元首，並於下午大約7點會晤東帝汶的政治當局、公民社會及外交使團。

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