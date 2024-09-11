教宗方濟各抵達新加坡，受到熱烈歡迎

教宗方濟各乘帝力航空公司的專機抵達新加坡，這是亞太四國訪問的最後一站。當天的唯一活動是與當地的耶穌會士們舉行私人會晤。正式活動將從9月12日開始。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月11日抵達新加坡，這是他第45次國際使徒之旅的最後一站。教宗此行中已經到訪印度尼西亞、巴布亞新幾內亞和東帝汶，現在要在新加坡進行兩天的訪問活動。教宗的座機於當地時間下午2點53分抵達樟宜國際機場，新加坡文化部長、當地團體和青年，以及新加坡駐聖座大使前來迎接。

機場歡迎

4名不同民族的兒童為教宗表演了歡迎舞蹈，然後以各自的語言向教宗表達了歡迎的話語，其中的華人兒童對教宗說：“歡迎來到新加坡！”接著代表所有兒童向教宗獻花，全場響起熱烈掌聲。在航站樓外也有許多群眾手拿小旗和標語牌歡迎教宗，標語牌上用英語寫著“祝你健康！”、“喜樂”等詞句，他們還歡呼著“教宗方濟各！”

教宗抵達新加坡後，當天唯一的活動是在“聖方濟各·沙勿略”退省中心與在該國的耶穌會士們進行私人會晤。這座建築物原先是“聖方濟各·沙勿略”修道院，從1997年起用於靈修避靜活動。教宗在新加坡的這幾天就下榻於此。

新加坡

新加坡是一個城邦小國，最初是一個捕魚港和當地的貿易中心，16至19世紀成為柔佛蘇丹國的一部分。新加坡的現代歷史始於1819年，當時英國人拉弗爾斯（Thomas Stamford Raffles） 與蘇丹國簽訂條約，將新加坡島南部，也稱作烏戎島的地區列為英國東印度公司的貿易地點。經過5年的時間，整個島嶼成為英國的殖民地。

第二次世界大戰期間，日本人占領了新加坡，將之改名為“昭南島”。日本於1945年投降後，新加坡再次回到英國人手裡。1959年，新加坡實現自治，李光耀任總理。1963年，新加坡脫離英國，宣布獨立，加入馬來西亞的新聯邦。然而，由於聯邦內的矛盾無法化解，兩年後便成立了新加坡共和國。

建國後，在李光耀的領導下，新加坡成了世界上最繁榮的國家之一。儘管國土面積小且缺乏天然資源，如今新加坡已成為世界上最清潔、最安全和高科技含量最高的城市之一。

同東帝汶的帝力一樣，新加坡也屬典型的赤道熱帶雨林氣候，全年氣溫高，尤其潮濕，基本沒有季節變化。

隔天的活動

9月12日，教宗將在國會大廈接受歡迎、禮節性拜會國家元首、會晤總理。然後在新加坡國立大學的大學文化中心劇院會見當局、公民社會及外交使團並發表在新加坡行程中的首篇講話。預計，教宗會以私人的形式在“聖方濟各·沙勿略”中心與新加坡前總理李顯龍進行私人會晤。當天的一項重要活動，就是教宗於下午在“國家體育場主持彌撒，與當地信友見面。

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