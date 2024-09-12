新加坡：在商業城市中“教會是鹽”

在教宗訪問新加坡之際，和平之后天主堂本堂神父弟茂德強調了天主教信徒在新加坡這個城邦國家的角色，以及多元宗教相互和諧的重要性。

（梵蒂岡新聞網）弟茂德（Timothy Yeo）神父是和平之后天主堂的主任司鐸，他在教宗方濟各訪問新加坡時接受本新聞網採訪。他說“教宗的來訪問是歷史性的盛事，非常重要，因為教宗來給予我們鼓勵和團結的訊息”。他又補充說，天主教信徒非常敬愛聖母瑪利亞。

弟茂德神父說，天主教徒在新加坡是少數群體，超過30萬，大多數是來新加坡打工的移民。“比如，我的堂區主要是菲律賓、印度尼西亞信徒，有一部分是意大利信友，他們每個主日都來參加彌撒。信友們積極參與堂區的牧靈生活”。這裡有32個堂區。

神父也強調了在培養共融精神和友愛和平中作出的努力，“這是我們的使命，與聖味增爵善會一起，我們盡力幫助有需要的人，也與其他宗教信仰的人合作，即與佛教徒、道教徒、穆斯林合作。教宗的蒞臨會帶來極大的希望。他對我們所有人非常重要。注視耶穌，給我們的靈性成長一個重要的推動力”。弟茂德神父最後指出，在富饒和發展極誘人的背景下，在這裡“商業、賭場和工業的環境中，教會就是鹽。這是一項需要時間的使命”。

來自意大利的平信徒莫尼加（Monica Fontanese）與和平之后天主堂本堂神父一起創立了一個團體。她說，“這是一個非常小的團體，但非常切望教宗方濟各的到來。我們有極大的興奮之情”。這裡的天主教徒做了很多準備工作，希望以最好的方式迎接教宗。莫尼加表示，我們對教宗期待的正是著重於“寬容、彼此尊重和融入社會的理念，它們的最終目的是和平”。莫尼加也指出，新加坡是一幅不同文化和信仰組成的鑲嵌畫，“對我們來說，這是一個極好的榜樣”。

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