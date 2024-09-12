新加坡：在商業城市中“教會是鹽”
（梵蒂岡新聞網）弟茂德（Timothy Yeo）神父是和平之后天主堂的主任司鐸，他在教宗方濟各訪問新加坡時接受本新聞網採訪。他說“教宗的來訪問是歷史性的盛事，非常重要，因為教宗來給予我們鼓勵和團結的訊息”。他又補充說，天主教信徒非常敬愛聖母瑪利亞。
弟茂德神父說，天主教徒在新加坡是少數群體，超過30萬，大多數是來新加坡打工的移民。“比如，我的堂區主要是菲律賓、印度尼西亞信徒，有一部分是意大利信友，他們每個主日都來參加彌撒。信友們積極參與堂區的牧靈生活”。這裡有32個堂區。
神父也強調了在培養共融精神和友愛和平中作出的努力，“這是我們的使命，與聖味增爵善會一起，我們盡力幫助有需要的人，也與其他宗教信仰的人合作，即與佛教徒、道教徒、穆斯林合作。教宗的蒞臨會帶來極大的希望。他對我們所有人非常重要。注視耶穌，給我們的靈性成長一個重要的推動力”。弟茂德神父最後指出，在富饒和發展極誘人的背景下，在這裡“商業、賭場和工業的環境中，教會就是鹽。這是一項需要時間的使命”。
來自意大利的平信徒莫尼加（Monica Fontanese）與和平之后天主堂本堂神父一起創立了一個團體。她說，“這是一個非常小的團體，但非常切望教宗方濟各的到來。我們有極大的興奮之情”。這裡的天主教徒做了很多準備工作，希望以最好的方式迎接教宗。莫尼加表示，我們對教宗期待的正是著重於“寬容、彼此尊重和融入社會的理念，它們的最終目的是和平”。莫尼加也指出，新加坡是一幅不同文化和信仰組成的鑲嵌畫，“對我們來說，這是一個極好的榜樣”。
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