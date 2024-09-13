教宗勸勉神職弟兄成為善牧

教宗方濟各離開新加坡之前，與該國的主教、司鐸及奉獻生活者舉行了私下會晤。新加坡《海星報》報導了這項活動。

9月13日早晨八點半，教宗在聖方濟各避靜院會見新加坡總教區的神職人員。吳誠才樞機代表大家歡迎教宗，致辭中提到教宗曾說過神父們應該像耶穌善牧一樣，身上有羊群的味道。之後教宗向在場神職發表簡短講話，進一步闡述該如何成為好牧人。

新加坡華文教務委員會總神師蕭永倫神父告訴《海星報》，教宗表示牧人要走在羊群前面，中間和後面。走在前面為引導羊群，走在中間為照顧羊群，走在後面有兩個作用。第一是保護羊群，第二是驅使走錯方向的羊回歸正途。教宗也強調，牧人要和天主保持密切的關係，熱心祈禱，做一個忠實的天人中保，把人們的需要帶到天主那裡去，也把天主的恩寵帶給人們。

教宗停頓了一下，向在場的神職微笑說：“要常微笑。不要做一個黑臉的人。要為你周圍的人帶來微笑和歡樂。”蕭神父表示大家聽後忍不住都愉快的笑了，神父們對教宗發自內心的肺腑之言深為感動。

在結束講話前，教宗看見在場有兩位修女，隨機補充了幾句話。他說修女在教會內可以扮演母性的任務，把天主的慈愛溫良帶給眾人。而教會就是一位好母親，她要關懷和照顧她的子女們。

最後教宗降福大家，並和神職們合拍全體照。他也通過教區代表分送在場每一位一串玫瑰珠。

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