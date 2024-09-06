莫爾斯比港為教宗的到訪準備就緒

巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港聚集了許多殷切期待教宗的人民。那是教宗本次為期兩週牧靈訪問的第二站。

（梵蒂岡新聞網）巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港如火如荼地為迎接教宗方濟各做準備。教宗於9月6日當地時間傍晚抵達該國，那是他為期兩週在亞太地區牧靈訪問的第二站。這個南太平洋國家的天主教徒從全國各地湧入首都這座擁有40多萬人口的城市。

耶穌聖心傳教修女會莉莎尼亞（Daisy Lisania）修女為接待教宗的準備工作忙得不可開交。她是巴布亞新幾內亞和所羅門群島主教團社會傳播事務秘書，負責教宗訪問該國的媒體工作。她在教宗抵達前向本新聞網表示：「作為一名修女，這為我來說意義深遠。我昨天就已經熱淚盈眶，因為這是一位坐著輪椅的教宗；他將近88歲了，卻心繫巴布亞新幾內亞。」

莉莎尼亞修女的聲音微顫，忍不住喜極而泣。「想想教宗必須離開羅馬，到這麼偏遠的地方來，到一個你會從媒體上聽見很多負面消息的國家。對我來說，這意義非凡，因為他說過：『我要去我的子民所在的地方。我渴望與他們在一起。』」

此刻聚集在莫爾斯比的眾多天主教徒，心中都有同樣的感受。他們當中有許多人跋山涉水前來首都，或是坐大巴，或是搭飛機，或是徒步前行，為的是參與這歷史性的盛事。小若望·丁斯（John Junior Dinz）便是其中一個。他與母親和舅舅花了好幾天的時間輾轉抵達首都。

丁斯對本新聞網吐露：「我一從我的本堂神父那裡聽說教宗方濟各要來訪問我們國家首都莫爾斯比時，就萌生了這個夢想。這是很榮幸的事，因為我是天主教徒，我需要去見我的領袖。我必須見到教宗。這為我會是一大祝福。」

他解釋道，他的父母曾於1984年親眼見到前來巴布亞新幾內亞訪問的聖若望保祿二世教宗，這激勵了他踏上旅途。丁斯說：「他們兩人曾前往哈根去見教宗若望保祿二世。現在，當我準備動身前來這裡時，他們祝福了我，並且說：『你必須去。你要朝聖，而且你必須去。去見教宗方濟各吧！』他們有關若望保祿二世教宗的經歷確實鼓舞了我來到莫爾斯比港晉見聖父教宗方濟各。」

關於教宗的臨在能給百姓帶來的長久影響，丁斯只是其中的一例。教宗的關懷對那些時常遭到遺忘的地方意義格外重大，那裡雖然得不到媒體的鎂光燈，卻有信仰之光持續照耀，尤其照在後代子孫身上。

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