在巴布亞新幾內亞服務的法齊尼神父：教宗在此感到賓至如歸

慈幼會傳教士法齊尼神父於1982年起在巴布亞新幾內亞服務。他說，教宗來此訪問，會有賓至如歸的感受。

（梵蒂岡新聞網）慈幼會會士法齊尼（Angelo Fazzini）神父在巴布亞新幾內亞服務，他在教宗訪問該國前向本新網講述自己來這個國家的原因說，“我的會長告訴我，‘巴布亞新幾內亞將是你的天堂’。事情正是如此，那是1982年的事”。法齊尼神父來自意大利北部萊科省的普雷馬納，他到巴布亞新幾內亞前在菲律賓傳教。

法齊尼神父先在欽布省孔迪亞瓦市幫助照顧“鮑思高”技術學校的學生，目前在首都莫爾斯比港服務，是信徒和鮑思高技術學校學生的吿解司鐸。神父說，“作為天主教學校，我們向所有人開放，也向其他教會的人開放”。法齊尼神父最後表示，“教宗在此有賓至如歸的感覺”，信友對教宗的到來感到非常高興。他也指出，“教宗要我們祈禱，上主也與我們同在。我們還要求什麼？”

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