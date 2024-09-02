教宗三鐘經：言行一致的基督徒使得他為所愛的他人作的祈禱有力

教宗2日在三鐘經祈禱活動中省思了當天福音的內容。他提醒說，不要將我們與天主的關係變得表面化。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月1日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》。念經前，他向聚集在聖伯多祿廣場上的信眾解釋耶穌在當天福音中提到的潔凈與污穢。教宗說，這是“耶穌同時代的人非常關注的一個話題”。

福音中記載說，有些嚴格遵守規矩的法利塞人和經師指控耶穌允許祂的門徒用“不潔的手，就是用沒有洗過的手吃飯”。耶穌藉機邀請他們思考“潔淨”的含義，並解釋說，“潔凈與外表禮節無關，而是首先與內在的態度有關”。“如果內心滋生邪惡意念，比如貪吝、嫉妒和驕傲，或者惡念，如詭詐、盜竊、背叛、毀謗，為了變得潔淨，一遍又一遍地洗手是沒有意義的”。

教宗提醒我們要警惕儀式主義，他說，怎麼可能在參與彌撒後，剛走出聖堂，便立刻在堂外廣場上惡意、無情地說些有關一切事物和所有人的閒話。“這些閒言碎語摧毀人心和靈魂”。教宗也邀請我們不要“在祈禱中表現的非常虔誠，但在家中卻對家人非常冷淡和漠不關心，或者忽略需要幫助和陪伴的年邁父母”。

教宗指這樣的生活是虛偽的雙重生活，是不應該的，“這是法利塞人所做的”。一個人即使表面上“善待每個人，甚至做一點義工和慈善行為，但如果心裡仇恨他人、蔑視窮人，或者在自己的工作中不誠實，也是不應該的。“如此，便會將與天主的關係變得表面化，內心中卻對祂恩寵的淨化行動無動於衷”。

教宗最後說，讓我們捫心自問：我是否以言行一致的方式活出我的信仰？我在祈禱中說的話，是否在思想、言語和行為中，在愛近人和尊重弟兄姐妹中實際體現出來？

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