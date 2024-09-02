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教宗三鐘經：言行一致的基督徒使得他為所愛的他人作的祈禱有力

教宗2日在三鐘經祈禱活動中省思了當天福音的內容。他提醒說，不要將我們與天主的關係變得表面化。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月1日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》。念經前，他向聚集在聖伯多祿廣場上的信眾解釋耶穌在當天福音中提到的潔凈與污穢。教宗說，這是“耶穌同時代的人非常關注的一個話題”。

福音中記載說，有些嚴格遵守規矩的法利塞人和經師指控耶穌允許祂的門徒用“不潔的手，就是用沒有洗過的手吃飯”。耶穌藉機邀請他們思考“潔淨”的含義，並解釋說，“潔凈與外表禮節無關，而是首先與內在的態度有關”。“如果內心滋生邪惡意念，比如貪吝、嫉妒和驕傲，或者惡念，如詭詐、盜竊、背叛、毀謗，為了變得潔淨，一遍又一遍地洗手是沒有意義的”。

教宗提醒我們要警惕儀式主義，他說，怎麼可能在參與彌撒後，剛走出聖堂，便立刻在堂外廣場上惡意、無情地說些有關一切事物和所有人的閒話。“這些閒言碎語摧毀人心和靈魂”。教宗也邀請我們不要“在祈禱中表現的非常虔誠，但在家中卻對家人非常冷淡和漠不關心，或者忽略需要幫助和陪伴的年邁父母”。

教宗指這樣的生活是虛偽的雙重生活，是不應該的，“這是法利塞人所做的”。一個人即使表面上“善待每個人，甚至做一點義工和慈善行為，但如果心裡仇恨他人、蔑視窮人，或者在自己的工作中不誠實，也是不應該的。“如此，便會將與天主的關係變得表面化，內心中卻對祂恩寵的淨化行動無動於衷”。

教宗最後說，讓我們捫心自問：我是否以言行一致的方式活出我的信仰？我在祈禱中說的話，是否在思想、言語和行為中，在愛近人和尊重弟兄姐妹中實際體現出來？

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2024 September 02, 12:29

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。