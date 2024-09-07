巴布亞新幾內亞地方教會在國家社會生活中的努力

作為連結亞洲、澳洲和大洋洲諸島嶼的天然橋樑的巴布亞新幾內亞，是教宗亞太四國訪問的第二站。在此機會上，本新聞網簡單介紹該國的社會狀況及教會為之付出的努力。

(梵蒂岡新聞網)作為連結亞洲、澳洲和大洋洲諸島嶼的天然橋樑的巴布亞新幾內亞，是教宗亞太四國訪問的第二站。該國的大批天主教信友已齊聚首都，踴躍參與教宗到訪的活動。

外來影響與地方傳統之間的信仰本地化發展

天主教信仰已經在巴布亞新幾內亞扎根結果。作為一個文化古老同時又新興獨立的國家，一些大國對它的影響力幾個世紀以來一直存在，且至今仍然如此：印尼富豪的投資；澳大利亞在貿易、經濟和慈善機構上的重要友誼；而中國選擇了鄰近的所羅門群島作為落腳點，在學校系統和人道主義援助中讓人感受到其臨在。在這些外來力量的影響下，當地教會正在走自己的路線。教宗方濟各於2016年擢升了莫爾斯比港總教區若望·里巴特（John Ribat）總主教為該國的首位樞機，表現出對信仰本地化的尊重。

近半數人口生活在貧困線以下

與全面發展的印尼相比，教宗到訪的巴布亞新幾內亞是一個貧窮的島嶼國家。它地勢惡劣、群山環繞，入學率尚未達到適宜的水平，基礎設施也十分缺乏。40%的巴布亞人生活在貧困線以下。例如，政府承諾建造一條鐵路，但何時建成，仍遙不可期。許多朝聖者為參加教宗在首都體育場主持的彌撒，須從偏遠的地區步行抵達。由於長期的物資匱乏，導致地方的暴力事件已成了常態，特別是在槍枝氾濫的高原地區。曾經常常發生的戰爭，如今演變成了部落之間的衝突。

當地教會在衝突中發揮調解作用

當地教會在調解部落衝突中發揮著非常重要的作用。馬當的聖言會聖言大學社會研究中心主任、人類學家加尼爾（Nicolas Garnier）解釋說：“在部落戰爭中，他們常常被邀請進行調解工作。對鄉村來說，教會不是外人，而是自家人，或是完全通過鄉村，重新發展而成的。”

婦女的現況

暴力有時也與巫術有關，其災難性後果給婦女帶來沉重的負擔。耶穌聖心傳教修女會莉莎尼亞（Daisy Lisania）修女向本新聞網表示，巫術深植於巴布亞的文化中，這是一個大問題，婦女常常成為被攻擊的對象。她介紹道，目前，該國婦女代表權方面取得了微弱的進展。在議會中有三名女性代表，教會正盡可能地促進女性教育，特別是在首都的明愛技術中學。教宗於9月7日星期六訪問該校。在2023年5月，莉莎尼亞修女曾隨同該國主教到梵蒂岡向教宗述職，是巴布亞新幾內亞教會歷史上第一位參與主教述職的女性。

《教會在大洋洲》宗座勸諭的教導

在第三個千年之初，2001年若望保祿二世教宗召開以大洋洲教會為主題的最後一次世界主教會議，會議後發表了《教會在大洋洲》宗座勸諭。這個在大洋洲行之有年的同道偕行精神，無疑將為普世教會夯實基礎，增進共融、參與及傳教使命。這些正是世界主教會議與會神長們今年10月要繼續在梵蒂岡努力的方向。

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