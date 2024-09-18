地拉那舉辦地中海會議，教宗敦促以友愛回應冷漠

阿爾巴尼亞首都地拉那於9月15日至21日舉辦地中海會議。教宗方濟各向與會者發表視頻訊息，邀請他們做「希望的朝聖者，跟隨天主的記號」，好使地中海成為友愛與和平的海。

（梵蒂岡新聞網）地中海沿岸眾教會於9月15日至21日在阿爾巴尼亞地拉那舉行2024年地中海會議，主題為「希望的朝聖者、和平的締造者」。在此機會上，教宗向來自25個國家的50名與會青年發表視頻訊息，邀請他們建設友愛。「面對害人性命的衝突和冷漠，友愛是我們所能做出的最好回應」。

青年是地中海的未來

教宗回憶起他10年前在阿爾巴尼亞的訪問，稱該國人民「雖然面容眾多，卻因勇氣而團結一心」。

「誠如我當時對青年說的：『你們是阿爾巴尼亞的新世代。』今天我要再說一句：親愛的地中海五面海岸的青年：你們是新世代，你們是地中海地區的未來。」

和平有所建樹，冷漠害人性命

教宗說，我們大家都是希望的朝聖者，「在尋求真理的旅途中前行，活出我們的信仰，建設和平」。天主「愛所有的人，不在我們之間做區分」。

「你們正在地中海五面海岸建設的友愛是個回應，是個回應啊！面對害人性命的衝突和冷漠，那是我們所能做出的最好回應。」

打開接納的門

教宗鼓勵青年欣賞「他們傳統的多元性，視之為天主所願的富饒」。「團結不是整齊劃一，我們文化與宗教身份的多元性是天主的恩典」。教宗重申要在多元中團結合一，「互相尊重」。

教宗對青年說：「你們要重視那些得不到聆聽的人的聲音。」例如窮人，「他們被當成一種負擔或麻煩，為此深感痛苦」；或者是那些「往往很年輕就必須離鄉背井去尋求更好未來的人」。「你們要照顧每一個人。」

「這與數字無關，卻與人有關，而且每個人都是神聖的。這攸關面容，他們的尊嚴必須得到促進和保護。我們要抵拒恐懼的文化，打開接納和友誼的門。」

地中海是要用心養護的美麗花園

教宗對青年表示，地中海使你們團結，它有如一座「要用心養護的美麗花園」。教宗期勉青年「在各種情況下秉持服務精神，照顧一切託付在自己手中的受造物」。

教宗提起在地中海沿岸殉道的人，他們的勇氣能「啟發青年奮力抵抗所有暴力」。

友愛與和平的海

教宗最後將青年託付給阿爾巴尼亞的主保、善導之母瑪利亞。教宗叮囑青年說：「你們要效法她的無玷聖心，做個不知疲倦的希望朝聖者，跟隨天主的記號，好使地中海恢復它最美的面貌，即友愛與和平的海。願它不再是個墳場。」

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