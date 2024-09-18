教宗第39屆世青節文告：仰望上主，你們必不會疲倦

教宗方濟各為第39屆世界青年節發表文告，鼓勵青年常懷望德，堅毅地迎接人生的挑戰。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各向世界各地的青年發表了第39屆世界青年節文告，主題為「仰望上主的人，奔走而不疲倦」（參閱：依四十31）。文告以望德和堅毅為中心，從依撒意亞先知的話語汲取靈感。

教宗在文告中鼓勵青年把人生視為朝聖旅途、一段追求幸福的旅程。教宗指出，旅途固然辛勞，但望德必定在旅途中閃耀光芒。

仰望上主的人必不疲倦

儘管年輕人會遇到重重困難，教宗依然鼓勵他們堅忍不拔。他強調，望德是一股積極的驅動力，敦促我們勇往直前，因為那是「天主親自賜給我們的禮物」。

人生的一場場奮鬥會使人感到勞累。教宗指出，對於所有踏上有意義的旅途的人來說，疲倦是家常便飯，消除如此疲勞的方法不是休息，而是「成為希望的朝聖者」。

教宗在文告中邀請青年全然擁抱生命，切莫停滯不前。有些人「靜止不動，絲毫不願意往前邁進」。

教宗強調，這種懈怠感經常會導致人們碌碌無為，覺得一切都沒有用處。教宗說：「我寧可要人們旅途中的辛勞，也不要人們裹足不前的無聊感。」

聖體聖事是通往天國的高速公路

教宗接著將青年的旅途，以及聖經中以色列人橫跨荒漠的經歷，二者相提並論。他向青年表示，即使是在危機和絕望的時刻，天主也不會拋棄祂的子民。相反地，天主是慈愛的父親，祂親自餵養眾人，就如同祂在曠野中給以色列人賜下瑪納那樣。

因此，教宗敦促青年重新發現聖體聖事這份意義深遠的禮物，提醒他們「聖體聖事是通往天國的高速公路」。

朝聖者，而非遊客

展望2025禧年，教宗期勉青年把握禧年活動的良機，加深自己與天主的關係，並體驗到天主的仁慈與愛。

他邀請所有的人，說：「你們踏上旅途時，不要只像個遊客那樣，卻要做真正的朝聖者。」教宗強調，邁向禧年的旅程不光是需要動身上路，更是一段靈性旅途。

教宗最後在文告中鼓勵青年做勇敢的人，「要有勇氣」。教宗保證為他們祈禱，並將他們的旅途託付給童貞榮福瑪利亞。藉著聖母的芳表，青年能「在旅途中堅毅不屈，做望德與愛的朝聖者」。

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