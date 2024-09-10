教宗在帝力會見聖職人員、會士和要理教員：你們是基督的芬芳

9月10日上午，教宗方濟各在帝力聖母無染原罪主教座堂向主教、司鐸、執事、男女奉獻生活者、修生及要理教員發表講話，敦促他們在東帝汶守護和傳播福音的馨香。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各9月10日上午，在東帝汶首都帝力聖母無原罪主教座堂會見了該國的主教、司鐸、執事、男女奉獻生活者、修生及要理教員。教宗發表講話前，一位修女、一位神父和一位教理教員分別作了信仰見證。教宗指出：儘管東帝汶在世界上處於邊緣地帶，但它卻是福音的中心，而福音總是著眼於邊緣人群。

福音的傳播者是“基督的芬芳”

在三位福音傳播者分享了信仰見證之後，教宗反思了他們的福傳工作及挑戰。教宗透過若望福音記載的“瑪利亞用極珍貴香液抹耶穌的腳”（參閱：若十二1-11）的故事進行反思。教宗強調，這個故事告訴我們，“基督和祂福音的馨香”是“我們必須守護並蒙召去傳播的一個恩典”。他敦促東帝汶的聖職人員、修會會士和要理教員要回歸信仰的本質，並認識自己是在東帝汶土地上的“基督的芳香”。教宗說：“我們已被抹上香液，是基督的芬芳，因此我們要像伯達尼的瑪利亞那樣，珍惜上主透過香液給予我們的愛，這樣愛才不會褪色，不會失去芳香。”

守護福音的馨香並淨化文化

接著，教宗提醒在場的所有福傳的使徒，指出這馨香不僅為了自己，也是“用來塗抹基督的腳，用來宣講福音和服務窮人”。這馨香也提醒他們抵禦“不冷不熱的靈性平庸”，因為它“總是潛伏在”日常的生活中。

隨後，教宗進一步強調，需要不斷增長對基督的教導和信仰教義的了解，以幫助“淨化”他們的文化，使其免受與基督宗教信仰相衝突的“陳舊、有時是迷信的行為與習俗”的影響。另一方面，教宗鼓勵他們重視文化中的一些“美好”的方面，諸如，相信復活及對逝者靈魂的尊重。教宗說：“每個文化和社會團體都需要淨化和成長。”（《福音的喜樂》第69號）

傳播福音

教宗繼續鼓勵東帝汶的神職人員和教會工作者要以熱忱和勇氣“傳播福音的芬芳”。他提到福音中瑪利亞打開陶罐倒出香液塗抹耶穌腳的畫面，以及剛才作見證的羅莎修女所說的“行進中的教會”的畫面。教宗說：“當我們有勇氣‘打破’裝有香液的罐子，打破常是封閉的、只為我們個人的需求的‘外殼’時，福傳就會推進。”

於是，教宗提出要為東帝汶的福傳提供“新的動力”，即“植根於悠久的基督信仰歷史”，好讓福音的馨香也能在經歷多年的戰爭後，促進和解、和平、憐憫與正義。

更新福傳“動力”，抵禦暴力及貧窮

教宗表示，福音的馨香是慈悲的，它“能幫助窮人重新站起來”。這馨香必須要傳播，好能與左右東帝汶社會的弊端抗爭，諸如：暴力、酗酒和歧視婦女等。教宗說：“耶穌的福音能夠建立一個新社會。”為此，東帝汶需要“充滿熱情、準備充分和富有創造力”的聖職人員、奉獻生活者和要理教員。

司鐸應是天主慈悲的記號

教宗特別提醒在場的司鐸，要保持謙遜，不要利用自己的身份謀取個人利益或社會聲望。教宗說：“你們要永遠給予人祝福和安慰；永遠做天主憐憫的實施者和天主慈悲的記號。”

最後，教宗以桑喬（Sancho）神父做見證的一句話結束了他的講話，這句話是“天主知道如何照顧那些祂所召喚和派去執行祂使命的人”。

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