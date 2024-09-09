教宗在東帝汶與當局會晤：讓你們的信仰成為你們的文化！

教宗方濟各在東帝汶會見民政當局、公民社會和外交使團的代表們，邀請東帝汶人民讓信仰來啟發他們的原則、計劃和選擇。

（梵蒂岡新聞網）東帝汶經過了四分之一世紀的獨立抗爭後，如今「能夠再次興起」。教宗方濟各9月9日傍晚在該國首都帝力如此表示，稱這個亞洲國家「找到了通往和平的道路，開始新的發展階段，改善生活條件，並在各層級珍惜這片土地及其自然和人文資源的純淨光輝」。

和平與自由的晨曦

教宗方濟各抵達帝力後，立即會見了政治領導人、公民社會代表，以及外交使團成員。東帝汶曾度過一段「黑暗又艱辛的時光」，現在終於迎來「和平與自由的黎明」，教宗為此感謝天主。

教宗強調，東帝汶人民即使是在為獨立奮鬥的「慘烈」時期，也從未失去過希望。同時，教宗也嘉許他們「為了與在印尼的弟兄姐妹全面和解，付出了辛勤的努力」。

在此機會上，教宗也為世界許多地方的其它衝突祈求天主，「願和平與淨化的渴望得勝」。

新的挑戰

教宗一方面指出，東帝汶已經開啟了「新的願景」，另一方面則承認，「有些新的挑戰要應對、新的問題待解決」。例如：向外移民；貧困，尤其是鄉村的窮苦情況；酗酒；以及少年幫派。

教宗說：「這就是為什麼我想要說：但願以前曾經啟發你們、支持你們的信仰，能在當下和未來繼續啟發你們。」

教宗鼓勵他們說：「讓你們的信仰成為你們的文化。」換句話說，願信仰「能激發一些符合福音的原則、項目和選擇」。

教育的重要性

正是為了應對該國面臨的難題，教宗堅持教育的重要性，尤其是要培育那些將來要領導國家的人。

教宗指出，在這方面的培育，教會社會訓導能提供基礎。「它構成一個不可或缺且值得信賴的支柱」，既可在此基礎上精益求精，也可藉以分辨其他的方法究竟是對整體發展有益或有害。

希望的緣由

此外，教宗也提及東帝汶的年輕臉孔，那裡超過六成五的人口年齡不到30歲。教宗邀請活潑又機敏的年輕人從長者的經驗和智慧中汲取精華。「這熱忱與睿智相結合，就是一個卓越的資源。它既不容許消極被動，也不讓人陷入悲觀」。

教宗最後讚許東帝汶在「艱辛磨難的歲月」裡「堅忍不拔、英勇果敢」，並指出有鑒於該國近來所取得的成就，他們「有理由滿懷信心，相信該國同樣能明智且有創意地面對今天的困難和問題」。

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