教宗期許青年經濟學家：能改變經濟的唯有愛，而非權力

教宗方濟各9月25日上午接見“方濟各的經濟”代表團，期許這些青年經濟學家通過愛的見證和希望改變經濟，而不是憑藉著權力與財富。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各9月25日上午在梵蒂岡接見了“方濟各的經濟”代表團。這是一個由青年經濟學家組成的一個運動團體，他們致力於塑造一個新的經濟模式，一個植根於福音、由愛驅動，並能體認到我們世界創傷的模式。

變革源於愛

首先，教宗表達了對這群青年經濟學家的讚許。他表示，在年輕人身上看到了一種變革的希望。教宗提醒道：“你們不能通過成為部長、諾貝爾獲獎者或經濟學大師來改變經濟，而是在天主的光照下，首先通過愛來改變經濟。”

接著，教宗談到了亞西西聖方濟各的形象，稱聖人是當今青年人的楷模。教宗說：“聖方濟各是商人的兒子，他知道當時世界的力量與軟弱。”然而，聖方濟各“藉著對窮人和受造物的熱愛，給予經濟發展一個新動力”。教宗籲請青年人仿效聖方濟各。

“讓世界變得更好的不是偉人和強者：愛是變革的首要也是最重要的因素。”教宗引用經濟學家、真福若瑟·托尼奧洛（Giuseppe Toniolo）的話說，拯救社會的不是“外交官、學者或英雄，而是聖人，或更確切地說，是一個有許多聖人的社會”。

新一代的見證者

隨後，教宗敦促在場的青年經濟學家表裡如一地實現自己的理想，作為一個向他人做見證的表率。教宗說：“如果你們希望其他年輕人以你們的理想來面對經濟……那麼，吸引他們的將是你們的生活見證。”

教宗也強調了年輕人會面臨的挑戰。教宗表示，挑戰是巨大的。他提到了新舊戰爭、軍火工業以及對民主日漸加劇的威脅。教宗鼓勵道：“不要害怕。天主會幫助你們，教會不會讓你們孤單。”

在講話結束時，教宗鼓勵“方濟各的經濟”的青年經濟學家關注生活的三個方面：“成為見證者，不害怕，並不懈地希望。”最後，教宗說道：“這並不容易。”但“你們的生活將會蓬勃發展，你們將會書寫出精彩的歷史並講述給你們的後代子孫”。

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