教宗會見比利時當局：歐洲需要你們搭建和平的橋樑

教宗方濟各在比利時會見民政當局，強調了該國位於歐洲的中心，這意味著他們搭建橋樑的使命。教宗在此機會上譴責聖職人員施加性侵犯的事件，稱之為「教會的恥辱」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月27日一整天都在比利時進行訪問，首先在拉肯城堡會見民政當局。他指出比利時位於「歐洲大陸與不列顛群島之間、德語區和法語區之間、南歐和北歐之間」，因此該國起到橋樑的作用。雖然它的國土不大，但這座橋樑卻「讓和諧得以廣傳，紛爭得以退後」。

教宗表示，歐洲需要藉著比利時來牢記不同民族與文化、主教座堂與大學林立的歷史，而在歷史上也有戰爭、殖民主義和剝削的黑暗時期。教宗說：「歐洲需要比利時，好能繼續在歐洲不同民族之間走和平與友愛的道路。」

聖父教宗提醒在座的各位領導人，「和平與和諧從來就不是一勞永逸的事」，卻是「需要不懈努力的責任和使命，應當付出無比的關心和耐心」。

教會的角色

教宗在對民政當局的講話中也強調了教會的角色。教會「幫助每個人在面對挑戰和困難時，既不帶著輕浮的熱情，也沒有淒慘的悲觀，卻堅信天主所愛的世人勢必不會一敗塗地。世人始終蒙召迎向美善與和平」。

同時，教宗也表明，教會在推動其使命時，必須承認「其成員的脆弱和缺點」，以及歷史上出現過的「令人心痛的反見證」。

教宗尤其指出「侵犯兒童的悲慘議題，那是教會的災難」。他強調，教會堅決致力於應對這項議題，「聆聽並陪伴那些曾經受過傷害的人，在世界各地落實預防措施」。

此外，教宗也提到20世紀中葉流行一時的「強迫領養」。他指出，當初採用這種做法，通常是出於善意。

關於這些情況和其它曾在歷史上發生過的惡事，教宗祈願「教會能始終在其內找到行事光明磊落、不隨波逐流的力量，即使是在文化操縱那些源自福音的價值，從中得出虛妄的結論，從而導致痛苦和排斥的時候」，也不例外。

汲取歷史的教訓

教宗期許在場的領導人「注視比利時、回顧其歷史」，進而學會寶貴的一課。他敦促政治領導人為和平奮鬥，懂得如何「避免戰爭的危險、恥辱和荒謬」。

教宗最後談論了希望的課題，指出他此行的格言正是「懷著希望前行」。教宗強調，格言中的希望是大寫的（Esperance），這恰恰展現出希望不是次要的，而是「我們心中懷有的天主恩典」。

「因此，我想要留給你們和所有住在比利時的人這個祝福：願你們總是向聖神祈求這份恩典，並且予以接納，好能一起懷著希望在人生和歷史的道路上前行。」

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