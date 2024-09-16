教宗：在老舊的基礎上植根，拆除新建築不需要的一切

教宗方濟各在聖伯多祿大殿接見了特耶內神職修會朝聖活動的參與者們。這個修會慶祝創立500週年，教宗鼓勵會士們“在更新、共融及服務中”繼續他們的旅程。

（梵蒂岡新聞網）1524年9月14日，特耶內的聖加耶當（Gaetano da Thiene）和他的初期同伴們在羅馬的聖伯多祿大殿發了大願，於是誕生了特耶內神職修會（Chierici Regolari Teatini）。這個修會實踐並推動“團體生活並透過為弟兄服務來服事天主”，同時效法最早的宗徒團體（參閱：谷三13-15），透過革新自己為教會的改革盡一份力量。

教宗方濟各9月14日會見了特耶內神職修會朝聖活動的參與者，在講話中作了上述表示。這項朝聖活動是為紀念特耶內神職修會創建500週年，朝聖者們在聖伯多祿大殿蒙教宗接見。教宗鼓勵該修會的會士們，“在更新、共融及服務中”繼續他們的旅程。

在老舊的基礎上自我更新

教宗省思的靈感正是來自聖加耶當發大願時的聖伯多祿大殿，當時那裡是一個名副其實的建築工地，舊的聖殿要拆除，因為不再適合天主子民的需求，而要建一座新的大殿。教宗說，“為了忠實於我們的使命、走上更新的大膽行程”，以及再表忠信，必須“建立在舊的基礎上”，同時“隨時準備拆除為建新殿不再需要的一切”。教宗解釋，這就是更新的含意。

共融

談到共融，教宗回顧在那次重建聖伯多祿大殿時，“著名的藝術家、熟練的工匠、眾多的工人和勞動者，不論男女，或是從事最卑微的工作，大家同心協力為新大殿的誕生”而努力。教宗強調合作的重要性，因為“事實上，一個溫馨的家不是單槍匹馬就能建成，而是在團體中共同出力，重視所有人的貢獻”（參閱：格前十二7-11）。

彼此服務

此外，教宗也提醒道，為使計劃向前推進，需要捲起袖子實幹，需要付出努力。教宗說：“如果我們不具體地彼此服務，不謙卑、懷著善意和奉獻犧牲的精神，那麼好的意圖仍然結不出果實。聖加耶當向我們展示了這一點，他推動了許多愛德工作，其中有些至今還在進行；但首先是耶穌教導了我們這一切，祂來不是受人服事，而是服事人，並交出自己的性命（參閱：谷十45）”。

天主子民的教會

教宗強調，重要的是“我們，包括個人和團體”。教宗也指出，聖伯多祿大殿是一個象徵性的標記。

“五百年前，你們的創始人並沒有將他們的生命奉獻給磚塊和大理石的建築工地，而是奉獻給活石（參閱：伯前二4-5）；他們將生命奉獻給聖教會，這教會是基督的新娘，天主的子民和上主的奧體。為了教會的益處，他們每個人都鞠躬盡瘁，死而後已，在忠心耿耿的幾個世紀後，如今將這工程交給你們。你們要勇於進取，奮勇向前吧！”

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