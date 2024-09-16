教宗：在老舊的基礎上植根，拆除新建築不需要的一切
（梵蒂岡新聞網）1524年9月14日，特耶內的聖加耶當（Gaetano da Thiene）和他的初期同伴們在羅馬的聖伯多祿大殿發了大願，於是誕生了特耶內神職修會（Chierici Regolari Teatini）。這個修會實踐並推動“團體生活並透過為弟兄服務來服事天主”，同時效法最早的宗徒團體（參閱：谷三13-15），透過革新自己為教會的改革盡一份力量。
教宗方濟各9月14日會見了特耶內神職修會朝聖活動的參與者，在講話中作了上述表示。這項朝聖活動是為紀念特耶內神職修會創建500週年，朝聖者們在聖伯多祿大殿蒙教宗接見。教宗鼓勵該修會的會士們，“在更新、共融及服務中”繼續他們的旅程。
在老舊的基礎上自我更新
教宗省思的靈感正是來自聖加耶當發大願時的聖伯多祿大殿，當時那裡是一個名副其實的建築工地，舊的聖殿要拆除，因為不再適合天主子民的需求，而要建一座新的大殿。教宗說，“為了忠實於我們的使命、走上更新的大膽行程”，以及再表忠信，必須“建立在舊的基礎上”，同時“隨時準備拆除為建新殿不再需要的一切”。教宗解釋，這就是更新的含意。
共融
談到共融，教宗回顧在那次重建聖伯多祿大殿時，“著名的藝術家、熟練的工匠、眾多的工人和勞動者，不論男女，或是從事最卑微的工作，大家同心協力為新大殿的誕生”而努力。教宗強調合作的重要性，因為“事實上，一個溫馨的家不是單槍匹馬就能建成，而是在團體中共同出力，重視所有人的貢獻”（參閱：格前十二7-11）。
彼此服務
此外，教宗也提醒道，為使計劃向前推進，需要捲起袖子實幹，需要付出努力。教宗說：“如果我們不具體地彼此服務，不謙卑、懷著善意和奉獻犧牲的精神，那麼好的意圖仍然結不出果實。聖加耶當向我們展示了這一點，他推動了許多愛德工作，其中有些至今還在進行；但首先是耶穌教導了我們這一切，祂來不是受人服事，而是服事人，並交出自己的性命（參閱：谷十45）”。
天主子民的教會
教宗強調，重要的是“我們，包括個人和團體”。教宗也指出，聖伯多祿大殿是一個象徵性的標記。
“五百年前，你們的創始人並沒有將他們的生命奉獻給磚塊和大理石的建築工地，而是奉獻給活石（參閱：伯前二4-5）；他們將生命奉獻給聖教會，這教會是基督的新娘，天主的子民和上主的奧體。為了教會的益處，他們每個人都鞠躬盡瘁，死而後已，在忠心耿耿的幾個世紀後，如今將這工程交給你們。你們要勇於進取，奮勇向前吧！”
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