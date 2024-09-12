教宗在新加坡國會大廈接受歡迎禮，拜會總統和總理

教宗方濟各9月12日在新加坡訪問的首項活動是在國會大廈接受歡迎禮，禮節性拜會該國總統和總理。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月12日在新加坡展開了正式會晤活動，一早前往國會大廈接受歡迎禮，並且禮節性拜會該國總統和總理。這座獅城是教宗第45次國際牧靈旅行的最後一站，此前他訪問了印度尼西亞、巴布亞新幾內亞，以及東帝汶。

願獅城社會傳遞希望

12日上午，教宗座車抵達新加坡國會大廈門口，尚達曼總統上前迎接教宗，陪伴他進入會場。新加坡儀仗隊早已在入口大廳列隊等候，待教宗與總統在台階上就位後，先後演奏起梵蒂岡國歌和新加坡國歌。

隨後，站在台階下的雙方代表團依序上前問候。教宗獲贈了一株美麗又名貴的白色胡姬花，並受邀在花盆中插上一張標示牌，上面寫著：「教宗方濟各石斛蘭。」此舉典雅高貴，同時又熱情好客。

在此機會上，教宗在貴賓簿上寫道：「就像星辰曾經引領了東方賢士那樣，願智慧之光始終指引新加坡建設團結的社會，使之能傳遞希望。」

接著，教宗進入淡馬錫廳，禮節性拜會新加坡總統尚達曼，並與總理黃循財舉行會晤。

教宗最後辭別新加坡國家領導人，前往新加坡國立大學的大學文化中心劇院，出席下一項活動。

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