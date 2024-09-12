教宗在新加坡主持彌撒：接納眾人，沒有偏愛和區別

教宗方濟各在東南亞城邦國的國家體育場主持感恩祭，5萬信友參加。教宗邀請信眾在人手創建的雄偉工程面前，也要承認“沒有愛，我們什麼都不是”，並接納在人生旅途中所遇到的弟兄姐妹。

（梵蒂岡新聞網）“如果這個世界上有一些美好事物且存留下來，那只是因為在許多和不同的環境中，愛勝過了仇恨，關懷勝過了冷漠，慷慨勝過了自私”。這是教宗方濟各9月12日下午在新加坡國家體育場主持彌撒時，表達的思想。

5萬人參加了教宗主持的彌撒，就連足球場也坐滿了人。教宗抵達這偌大的體育場後，乘坐高爾夫球車在田徑跑道上長長地轉了一圈，問候在場的信友們，也向走近他的兒童和許多坐輪椅的病患打招呼；他在一對已婚夫婦的宗座降福書上簽名，與年幼的孩子拍了許多自拍照，並贈送《玫瑰經》念珠給所遇到的人。

愛才能建設

教宗在彌撒講道中，感謝新加坡教會“有豐富的恩典、朝氣蓬勃、不斷成長，並與其他教會團體及宗教保持建設性的對話”。教宗也對“令人驚嘆的國家體育場建築群”表示欣賞，強調如同世界上留下“積極標記”的任何一座建築物那樣，“讓這些壯觀建築物能夠建起的”，不是金錢、不是技術，也不是工程，儘管它 “是非常有用的途徑”，而是愛。

教宗引用彌撒中誦讀的聖保祿致哥林多信徒書信中的話，強調“愛才能建設”。教宗說：“事實上，任何一個善行的背後可能沒有傑出、強壯、富有、有創造力的人，但仍有如同我們一樣的脆弱男女，為他們而言，沒有愛，就沒有生命、沒有動力、沒有行動的理由，以及沒有力量去建設。”

沒有愛則一事無成

如此一來，這個擁有數千座摩天大樓和“大膽建築”的大都會便成了“一個標記”：在每件作品的背後，都能發現“許多愛的故事”，它們來自“在團體中彼此團結的男人和女人”、“為國家奉獻的公民”、“關心家庭的父母”、“專業人士和工人”。教宗繼續解釋說，這些故事“都寫在我們房屋的門面和街道的小路上”，這些故事的記憶必須傳承下去，“以提醒我們，沒有愛，持久的事物就無法誕生和成長”。

“有時宏偉壯觀的計劃能讓我們得意忘形，幻想能依靠自己，成為自己、自己的財富、自己的享受、自己的幸福的主人，但最終生活將我們帶回到唯一的現實：沒有愛，我們什麼都不是。”

尊重所有人

教宗強調，“信德”能證實這一點，它“告訴我們，我們能夠愛與被愛的根源乃是天主本身”，天主無償地賜予我們生命，將我們從罪與死亡中釋放出來。

這樣，“我們就能看到天主之愛的反映”。教宗引用聖若望保祿二世在 1986 年訪問新加坡時說過的話，進一步表示，這愛的特點是“極尊重所有人，不論他們的種族、信仰或任何使他們與我們不同的事物”。

接納所有人

只有一種驚奇，它“比我們在人手工程面前所感到的驚奇還要更大”，那就是“以更大的欣賞和尊重來接納”。換句話說，接納我們每天在人生旅途中遇到的“弟兄姊妹”，“沒有偏愛，也沒有區別”，正如新加坡社會和教會作出的美好見證，她的“種族如此多樣化”，同時又“如此團結一致”。

“在天主眼中，最美麗的建築、最珍貴的寶藏、最有收益的投資就是我們，是我們這些蒙受同一個天父所愛的子女，而我們則蒙召去傳揚愛。”

回應天主無限的愛

教宗接著提到一些去實際踐行天主之愛的男女的典範：首先是聖母瑪利亞，當天教會禮儀剛好紀念聖母瑪利亞聖名。教宗說，在她身上，“我們看到天父的愛以最完美、最全面的方式彰顯出來：那就是一個母親的溫柔”，她“理解並寬恕一切，從不遺棄我們”。

另一位是方濟各·沙勿略，他是“這片土地所敬愛的”聖人，在1544年寫給依納爵·羅耀拉及最初同伴的信中，表達了願意前往當時所有的大學，“像瘋子那樣到處呼喊，撼動那些知識多於愛德的人”，使他們受到推動“為愛兄弟姊妹而成為傳教士 ”，從內心深處說：“上主，我在這裡；你願意我做什麼？”

說到這裡，教宗建議“將這句話變成我們自己的話：‘上主，我在這裡；你願意我做什麼？’” 讓這句話“不僅在這幾天”陪伴我們，而且也作為“恆久的承諾”，隨時準備回應愛和正義的邀請，今天這仍然是來自天主“無限大愛”的邀請。

見證的火焰

彌撒結束時，新加坡總主教吳成才樞機感謝教宗的臨在，繼38年前聖若望保祿二世來訪後，伯多祿的繼承人再次踏上新加坡的土地。樞機表示，如果說這次訪問“點燃了我們信德的火焰，這是讓它在我們心中燃燒得更旺”。樞機的願望是，加固合一的聯繫，走在同道偕行和對話的道路上，保持“共融”、推進使命。唯有如此，教會才能為人類帶來希望，成為“基督的燈塔，愛與慈悲、憐憫、正義與包容的燈塔”。

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