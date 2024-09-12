教宗會見新加坡當局：推動人類共同福祉，走可持續發展道路

教宗方濟各向新加坡當局、公民社會和外交使團成員發表講話，讚揚新加坡的成長、韌性和對社會正義的承諾，期許新加坡人民為人類的共同福祉繼續努力，走可持續發展的健康道路。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各9月12日上午在新加坡國立大學文化中心劇院會見民政當局、公民社會及外交使團的代表，並發表在新加坡行程中的首篇講話。教宗首先對新加坡當局的熱情款待表示感謝，並指出新加坡在當今世界中的獨特角色，即是“一個首要的商業十字路口和不同民族的相遇之地”。

成長與韌性

教宗指出新加坡有一個逐漸成長與韌性發展的歷史，從“不起眼的起源”到一個高水平的發展。這不是偶然的結果，而是以國家特色為考量，制定深思熟慮的規劃與舉措並不斷予以實現的成果。教宗提到新加坡首任總理李光耀先生的遺產，指出“他為國家的快速發展和轉變提供了強勁動力”。

接著，教宗指出：“同樣重要的是，新加坡不僅實現了經濟繁榮，而且還努力建設一個高度重視社會正義和共同福祉的社會。我特別想到你們透過公共住宅政策、高品質的教育和高效的衛生醫療系統，致力於改善公民的生活條件。我祝願你們再接再厲，好使新加坡的所有居民都能充分地參與其中。”

尋求共同福祉

然而，教宗也提醒不要過分講求“實用主義和吹捧績效”，這可能會在不知不覺中導致邊緣群體被排斥。為此，教宗說：“我希望特別關注窮人和年長者，前人的勞動為我們今天所認識的新加坡奠定了基礎；也要保護移民工人的尊嚴，他們為社會建設做出了巨大貢獻，必須保證他們獲得公平的薪資。”

數字時代的社會和諧

隨後，教宗提到培養人際關係的重要性，特別是在當前數字科技的時代。教宗指出：“培養真實、具體的人際關係非常重要。人們可以利用這些技術來拉近我們彼此的距離，促進理解與團結，而不是在虛擬及觸摸不到的世界裡把我們自己孤立起來。這很危險。”

接著，教宗也強調了新加坡不同種族、文化和宗教的和諧共存。教宗說：“在遵守共同法規的情況下相互尊重、合作、對話，以及自由表達信仰，這一切是新加坡成功與穩定的決定性條件，也是實現一種既不衝突也不混亂的發展、一種平衡及可持續發展的要求。”

天主教會在新加坡的貢獻

教宗繼續說道：“天主教會在新加坡自傳入之初，就因著傳教士及信友的犧牲與奉獻精神，努力為這個國家的道路做出自己獨特的貢獻，特別是在教育和衛生醫療領域。天主教團體始終受到耶穌基督福音的激勵，也總是處於愛德工作的最前沿，為人道主義工作做出了重大貢獻，管理著多個衛生健康機構和許多人道主義機構，包括我們大家熟知的明愛會。”

“另外，依據梵蒂岡第二屆大公會議《教會對非基督宗教態度宣言》的指示，教會本著開放和相互尊重的精神，不斷促進不同信仰團體之間的宗教對話與合作，這是建立公正與和平社會的基礎。”

於是，教宗特別提到了他這次訪問新加坡的目的，說道：“我這次的訪問，就是在信仰內堅定天主教徒，並敦促他們，為了建設一個健康和有凝聚力的公民社會、為了共同福祉及為做出清晰的信仰見證，繼續以喜樂及奉獻的精神與所有的善心男女合作。”

以超越國家利益的精神，共同為友愛工作

教宗強調，對於“受到衝突和血腥戰爭威脅”的國際秩序，新加坡能扮演特殊角色。教宗說：“我鼓勵你們繼續為人類團結及友愛、為每個人、各民族及所有國家的共同福祉而努力，常懷著一種既不排斥任何人，也不侷限於國家利益的包容態度。”

致力於可持續發展

在結束講話時，教宗期許新加坡政府及人民為人類的共同福祉繼續努力。教宗說：“你們對可持續發展和守護受造界的努力是值得效仿的榜樣。新加坡是人類通過以責任感、包容及友愛的精神和諧共同工作而取得成就的卓越典範。我鼓勵你們信賴天主的應許和祂對所有人的父愛，繼續走這條道路。”

最後，教宗祈求天主引導新加坡領導人回應人民的需求與期望。“願天主降福新加坡”。

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