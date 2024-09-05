教宗勉勵相遇學校青年：抵拒戰爭，與朋友討論使人成長

教宗方濟各在雅加達牧靈訪問第二天的最後一項活動，是前往相遇學校在青年之家設立的新址主持啟用儀式。這是在東南亞設立的首個相遇學校，教宗在那裡與三名青年就和諧與和平的主題展開對話，並且完成了1500多名青年一起創作的《心的多面體》藝術品。

（梵蒂岡新聞網）「在我們之間進行戰爭始終是個挫敗；相反地，討論使我們成長。」這是教宗方濟各9月4日在雅加達向青年傳遞的訊息重點。當天傍晚，教宗探訪青年之家（Grha Pemuda），那是相遇學校在東南亞開設的首個校址。藉著教宗的到訪，這個新場所正式啟用。

訪問青年之家

教宗於晚上6點多抵達青年之家時，夜幕已然低垂。青年之家距離主教座堂約有6百米，教宗坐著輪椅，在相遇學校主席德爾科拉爾（José María del Corral）的陪同下來到目的地。沿途100名雅加達總教區的孩童向教宗熱情致意。

進入青年之家的庭院，兩名孩童在那裡恭候教宗，呈上禮物，其他人則在青年樂團的伴奏下引吭高歌。教宗先是前往三樓的聖瑪弟亞和聖達陡廳，在那裡會見相遇學校拍攝項目（Scholas Aldeas）的參與者。隨後，教宗來到聖雅各伯廳，與相遇學校理事會私下見面。

與相遇學校青年交談

然後，教宗一進入四樓，就受到印尼相遇學校200名青年的熱烈歡迎。他們與來自其他亞洲國家的客人一起坐在地上，以右手拍打自己左胸心臟的位置，對教宗表達敬意，教宗也以同樣的動作回應他們。

接著，教宗進入《心的多面體》這個集體創作的藝術品裡面。投入其創作的人數共有1500人，包括雅加達教育計劃的青年、巴厘島等地工作坊的學員，以及三所監獄的服刑人。這個藝術品揉合了貢獻者們的個人物品，它是個珍藏回憶的神聖空間，同時也象徵了共享的團體。它的每一面都講述了參與者的經歷，並結合教育、藝術和科技，傳達出印尼的國家口號：異中求同（Bhinneka Tunggal Ika）。一名印尼少女為教宗解釋作品後，教宗以他的訊息完成了這個藝術創作，並贈送給這名少女一個漫畫人物瑪法達（Mafalda）的玩偶。

穆斯林老師也作見證

在寬敞的大廳裡，教宗身後的牆滿是紅樹林植物，象徵了對生態系統的保護。教宗細心聆聽每一個見證者的話。

第一個作見證的是相遇學校志願者安娜（Anna）。戴著頭巾的她是一名穆斯林母親，在大學教書。安娜表示，她對相遇學校感到親切，因為她熱愛教育。她此刻深受感動，因為她從主教座堂的角度看到了清真寺、一個她學習包容的地方。

年輕小夥子布萊恩（Bryan）穿著相遇學校的白色上衣。他分享道：「我們大家與其他宗教或信仰的人都是朋友。」他講述了自己遭遇歧視和網絡霸凌的負面經驗，教宗對他豎起了大拇指，因為他說出了現實世界的具體情況，而人們有時會失去具體感。

教宗提出三個層面：我們心中的想法、我們說出的話語，以及我們所處的現實。危險在於變得像是「精神分裂」一樣：「一個人的想法與他的話語和現實互不相干，沒有一致性。反之，一個成熟的人在思想、話語和現況方面協調一致」。

克莉絲蒂：在遍地衝突的世界，如何教導和平？

克莉絲蒂（Christine）也是個身穿白色上衣的相遇學校成員。她向教宗透露了她曾經遭受霸凌的痛苦，說：「差異製造分裂、引發衝突，往往導致毀滅」，即使在家庭裡也不例外。但是在相遇學校「我們學會了這些差異不是一件壞事，反倒有其獨特之美。我們學會了調和彼此的差異，建立團結的聯繫，明白差異不是毀滅的進程，卻是邁向團結的步伐」。她向教宗請教：在衝突比比皆是的今天，如何教導和平？

在戰爭或擁抱之間做選擇

教宗回答說：「生活必須在差異中度過。假如我們每個人都一模一樣，會是多麽枯燥乏味啊！」教宗讚許克莉絲蒂的勇氣，並表示在差異中，要麼發生衝突，要麼進行對話。「如果兩個國家有所不同，我該怎麼辦？對話或作戰？想把一切握在手中的慾望，會引起戰爭。正確答案是要並肩同行」。

我們要在「發動戰爭、互相侮辱」，或者「伸手、擁抱、友愛的政策」之間做選擇。教宗表明，有時候，「我們必須彼此討論，但要像兄弟那樣商量，才能推進和平的道路」。製造戰爭、爭執不休是很糟糕的事，而跟朋友那樣有商有量、交換意見，則是一件好事。「你們不要忘記：我們之間的戰爭始終是個挫敗，與朋友一起討論則會使我們成長。」

互贈禮物和種樹

在互贈禮物的環節，教宗收到了一些參與《心的多面體》項目的服刑青年親手縫製的彌撒用領帶。教宗則留給相遇學校一幅《科爾孫聖母像》，這幅畫作在俄羅斯10月革命前，一直放在克林姆林宮的聖母安眠堂。

教宗最後與印尼環境部長盧胡特（Luhut）一起象徵性地種下了一株紅樹林植物，以紀念這次歷史性的聚會，並啟動一個有關環境保護及可持續發展的項目。

教宗降福在場眾人後，晚上7點45分離開青年之家。在返回聖座使館的途中，他多次停下來問候沿途等候他的眾多印尼人，特別是孩童。

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