教宗：停止衝突推進談判、釋放人質

教宗15日帶領信徒誦念三鐘經後提到世界不同地方的衝突，並敦促繼續進行談判，他祝願中東地區戰火早日結束。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月15日誦念《三鐘經》後，再次為中東地區的和平發出呼籲。他說：“停止在巴勒斯坦和以色列的衝突！停止暴力，停止仇恨！釋放人質，繼續談判，找到和平解決方案。”

教宗也念及無數的“無辜受害者”和許多在戰場上失去性命的青年。他說：“我想到在戰爭中失去孩子的母親們。多少年輕的生命被奪走了。”

教宗悲痛的提到23歲的赫什（Hersh Goldberg-Polin），“9月10日在加沙找到他時，他和另外五名人質都已死亡”。去年11月22日，教宗接見了赫什的母親瑞秋（Rachel）及以色列人質家屬的代表。教宗9月15日在《三鐘經》祈禱活動中表示，“她的同情達理，令我深受感動。在這時刻我陪伴著她。我為受害者祈禱，繼續關懷所有人質的家屬”。

此外，教宗也籲請大家不要忘記“世界上的戰爭”，以及“飽受折磨的烏克蘭”和緬甸。

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