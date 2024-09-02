帕羅林樞機的母親辭世，教宗表示哀悼

聖座國務卿帕羅林樞機的母親亞達蒙主恩召，享年96歲。其葬禮將於9月3日在意大利北部維琴察省的斯基亞翁舉行。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿伯多祿·帕羅林樞機的母親亞達（Ada Miotti Parolin）於8月31日安息主懷，享年96歲。亞達的“子女們，伯多祿”、瑪利亞羅薩（ Mariarosa）和若望（Giovanni）和他的家人、子女、孫輩，以及所有親屬宣布了上述消息。他們“懷著悲痛的心情，但對被釘十字架、而死復活的耶穌基督的信德”，在訃告中寫到，“我是復活和生命。生命沒有逝去，而是得到轉變”。

教宗方濟各對亞達的辭世表達了他的哀悼之情，並在祈禱中與帕羅林樞機的親人同在。

亞達女士的殯葬彌撒將於9月3日上午9點30分在維琴察教區的斯基亞翁（Schiavon）聖堂舉行。訃告繼續寫道，“葬禮後，親愛的亞達將被葬在斯基亞翁墓地”。

9月2日晚上7點30分將在斯基亞翁堂舉行守夜祈禱。亡者家人感謝那些“給予親愛的亞達親切照顧的人”，以及參與葬禮的人，並請求“無需送鮮花，可藉此行善事”。

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