教宗致函巴黎和平祈禱大會：世界正在被毀滅，停止戰爭吧

教宗方濟各致函在法國巴黎召開的國際和平祈禱大會，籲請政治領袖讓武器噤聲，並敦促宗教信徒在世界上培養友愛：“宗教絕不應助長衝突、民族主義、種族主義和民粹主義，而必須支持和平的願景。”

（梵蒂岡新聞網）“你們停止戰爭吧！你們停止戰爭吧！”這是教宗方濟各近日致函在法國巴黎召開的國際和平祈禱大會發出的強烈呼籲。聖艾智德團體於9月22日至24日在巴黎舉辦了這次和平祈禱大會。

宗教不應助長戰爭與衝突

教宗希望，以亞西西精神孕育的巴黎國際和平祈禱大會，能夠幫助宗教信徒“在今天增進各民族之間的友愛”。教宗指出：“過去有太多次，宗教被利用來助長衝突和戰爭，如今，仍有迫在眉睫的危險。”教宗強調：“宗教絕不應引起戰爭、煽動仇恨的態度、挑發仇恨情感、敵意和極端主義，也絕不應鼓勵暴力或流血。這些悲慘的現實乃是偏離宗教教導所產生的結果，起因源於宗教被政治操控，以及某些宗教人士所做出的諸多詮釋。這些宗教人士在某些歷史階段曾濫用宗教在男男女女心中激起的情感所產生的力量。”（參閱：《人類兄弟情誼文件》，第6頁）教宗補充道，宗教絕不能“成為助長民族主義、種族主義、民粹主義的工具。試圖強拉天主到戰爭裡去的人，你們有禍了！”

做和平的工匠

接著，教宗指出，宗教必須“支持和平的願景”，就如最近幾天在法國首都所表現的，不同文化與信仰的男女“體驗到普世友愛的力量與美好”。教宗敦促人們成為“和平的工匠”，因為“如果許多人繼續發動戰爭，我們大家就必須為和平而努力”。

編織友愛的紐帶

教宗問候當晚聚集在巴黎主教座堂門口祈禱的人們，提到那座聖殿經歷了“火災後，現在準備要為祈禱重新開放”。教宗強調，“需要為和平祈禱”，因為“眾多衝突非但沒有停止、反而擴大的風險”實際上變得更具體了，這十分危險。教宗寫道：“我們需要相遇，編織友愛的紐帶，並接受在各自每個信仰中神聖啟示的指引，一起在各民族之間構思和平。這“在一個可能會在衝突和戰爭中粉碎的世界”，信徒的工作非常珍貴，他們能“展現和平的願景，並促進各民族之間的友愛與和平”。

和平需要智慧與勇敢

最後，教宗總結道，“和平的偉大使命”需要“智慧、勇敢、慷慨與決心”。天主對世界的夢想是“各民族以手足之情彼此善待”，因此，信徒被賦予了勸導和推動人類朝這個方向努力的責任。

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