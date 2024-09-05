教宗訪問印尼清真寺：在走向上主的旅程中，努力耕耘友愛

在印尼牧靈訪問的第三天上午，教宗方濟各訪問雅加達獨立清真寺，並在跨宗教會議上發表講話。他籲請眾人建立一個開放的社會，剔除極端主義並加強宗教價值觀。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各在印尼訪問的第三天，即9月5日上午，訪問了雅加達的獨立清真寺，並在當天上午舉行的跨宗教會議上，向全體與會者發表了講話。獨立清真寺是東南亞最大的清真寺。教宗強調，所有宗教應該“始終深入”探詢，真正達到“超越差異的團結”，然後照料好這些紐帶，而不必“不惜一切代價地在不同的宗教教義和信條中尋找共同點”，而是在多樣性之間建立聯繫。

通往光明的共同旅程

教宗首先提到了連結這個大清真寺和聖母升天主教座堂之間的地下通道，這個通道是不同宗教間友愛的標記。教宗說：“面對許多威脅的跡象及黑暗的時刻，我們提出的是友愛的記號。友愛藉著接納他人並尊重他們的身份，促使人類走上一條在友誼中建立的共同道路，並引導人類走向光明。”

剔除原教旨主義和極端主義

接著，教宗說道：“我鼓勵你們繼續走這條路：就是所有人，我們所有人一起，每個人都培養自己的靈性並踐行自己所信仰的宗教，我們能夠行走在尋找上主的道路上，以相互尊重和彼此相愛為基礎，為建設開放的社會做出貢獻。這樣能剔除僵化態度、原教旨主義和極端主義，這些總是危險的，而且絕無道理可言。”

於是，教宗提出兩點建議來“激勵團結與和諧的道路”，首先是要始終深入探詢。教宗說：“我們能夠說，所有宗教情感的共同根源只有一個：就是尋求與上主的相遇、對無限的渴望，至高者把這些放在我們心中；尋求一種最大的喜樂和一個比死亡更強大的生命，這生命使我們的生命之旅充滿活力，並促使我們走出自我，走向與天主相遇的道路。”

好好照料紐帶

隨後，教宗提出的第二點建議是“照料紐帶”，在多樣性中創建聯繫，培養友誼，從而超越各種教義與信條。教宗說：“在這種關係中，我們彼此敞開心扉，從對方的宗教傳統有所學習，共同尋求真理；在人性與靈性的需求上互相滿足。這些紐帶使我們能夠共同工作，在追求某些目標中共同前進，捍衛人性尊嚴，消除貧困，促進和平。團結源自於個人的友誼關係、源自於相互尊重、源自於彼此捍衛對方的空間和思想。”

促進宗教和諧，戰勝暴力和冷漠

最後，教宗表示，所有信徒都蒙召去“促進宗教和諧，增進人類的福祉”，這是當天他與伊斯蘭大伊瑪目簽署聯合聲明的標題。教宗說道，在這個聯合聲明中，“我們以負責任的態度應對那些威脅人類未來的嚴重、有時是悲慘性的危機，特別是戰爭與衝突，不幸的是，宗教也被用來助長這些危機，而且環境危機也已成為各族人民發展和共存的障礙。面對這種情況，重要的是弘揚和加強所有宗教傳統所共有的價值觀，幫助社會‘戰勝暴力與冷漠的文化’，促進和解與和平”。

在結束講話之際，教宗感謝印尼這個“偉大的國家”，該國因種族、文化和宗教傳統的多樣性而充滿活力。最後，教宗發出呼籲，願人類不要屈從於“原教旨主義和暴力的迷惑”，而是“夢想著一個自由、友愛、和平的社會！”

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