教宗在雅加達主持感恩祭：建設和平的文明，播撒愛的種子

在離開印度尼西亞前夕，教宗在雅加達格羅拉蓬卡諾體育場主持感恩祭，勉勵印尼人民始終走在對話的道路上，不失去特有的微笑，傳播和平的訊息。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在雅加達的最後一項活動，是在格羅拉蓬卡諾（Gelora Bung Karno）體育場主持彌撒聖祭。在進入會場前，教宗先與雅加達的總主教蘇哈約（Ignatius Suharyo）樞機乘座車在鄰近的馬迪亞（Madya A）體育場繞場一週，問候聚集在那裡的信友們並接受佐科·維多多（Joko Widodo）總統的問候。

然後，教宗來到格羅拉蓬卡諾體育場，一直面帶微笑地向人群致意，兩個體育場大約有 10 萬人。教宗在綠帽、黃帽和紅帽之間穿梭，並親吻在場所遇見的兒童。各式各樣的小旗不斷地揮舞，許多人用意大利語高呼：“教宗方濟各萬歲！”這些都反映出他在印尼的三天內，眾人對他的愛戴和情感。

希望的建設者

格羅拉蓬卡諾體育場在印尼實屬最大，而且在世界上最為明亮而引以自豪。體育場的看台以白色為主調，那裡有一個巨大的十字架。教宗就在這個地方為印尼的信友們主持彌撒聖祭，鼓勵他們“繼續不厭其煩地夢想和建設和平的文明”、播撒愛的種子、信心百倍地“走對話道路”，以他們特有的微笑繼續 “仁慈和親切”地待人。

讓聖言成為生命

聆聽聖言和活出聖言，這是教宗在彌撒講道中闡明的兩個基本態度，二者在當天彌撒的福音中不可分離。教宗表示，首先是聆聽聖言，然後將所聽到的聖言生活出來，如此我們才不會成為“欺騙自己的徒勞的聆聽者”，只用耳朵聽，卻不改變“思想、感覺及行為的方式” 。（參閱：雅一22）

教宗說：“賜予我們、我們所聆聽的聖言要求成為生命、轉化生命並在我們的生活中具體實踐出來。”

行程上的指南

彌撒福音講述耶穌在船上教訓群眾，教宗從中受到啟發，強調“人的心總是在尋求一個真理，使他們對幸福的渴望得到滿足”。但要當心，我們不應只滿足於“人的話語、這個世界的標準，以及塵世的判斷”，我們需要一道照亮的光、使心靈的沙漠得以解渴的活水。

“弟兄姊妹們，在世人話語的茫然與虛妄中，我們需要天主聖言，這是我們旅途中唯一的指南，在眾多的傷痛與迷惘中，這是唯一能將我們引領到生命真諦的話語。

教宗繼續表示：“若我們謙卑地迎接耶穌進入我們生命的小船，為祂騰出空間，聆聽祂的聖言，並讓聖言來質詢、震撼及改變我們，我們的信仰生活就開始了。”

勇於冒險

然而，觸動我們的聖言不能停留在抽象的層面，聖言“要求我們改變我們的目光，讓我們的心轉變為肖似基督的心；召喚我們在世界的海洋中勇敢地撒下福音的網”。這意味著去冒險、大膽地划向深處，儘管存在放棄的誘惑。

“上主以祂聖言所激起的力量，也要求我們划向深處，離開惡習、恐懼和平庸的死水海岸，敢於過上一種新的生活。魔鬼喜愛平庸！它從那裡進入，毀壞我們。”

靜默思索自己的挫敗

伯多祿聽從耶穌，儘管一夜未捕到魚，空網而歸。教宗說，我們也要像伯多祿那樣，信賴耶穌，“建設一個更公正的社會”、“在和平與對話的道路上奮勇向前”，這是印度尼西亞早已劃定的道路。關於人的挫敗，教宗邀請眾人在靜默中進行反思。

“失敗會抓住我們，讓我們成為它的俘虜，不可如此：不可成為失敗的俘虜，與其注視我們的空網，不如注視耶穌，信賴祂。不要看你的空網，要看耶穌，注視耶穌！祂會使你行走，使你一切順利：你要信賴耶穌。划向深處和再次撒網，我們總是要冒險，即使我們經歷了挫敗的夜晚，一無所獲的失望時刻。現在我要讓大家靜默一下，你們每個人都想想自己的挫敗。注視這些挫敗，我們要冒險，聽從天主聖言，勇敢向前進。”

為教會的益處一起行走

當天是加爾各答的德肋撒修女紀念日，教宗提到這位聖女的一段極美的話語：“若我們沒有任何東西能夠給出，我們就把空無給出。要記住，即使你沒有任何收穫，你也要從不厭煩地播種。”教宗說，這就是送給印尼人民的贈言，他們蒙召以和平的名撒網、划向深處。

“為了教會和社會的益處，你們要一起行走！你們要做希望的建設者，那是不會落空的福音的希望，為我們敞開無窮盡的喜樂。”

信仰、友愛、憐憫

彌撒結束時，雅加達的總主教蘇哈約樞機向教宗致詞，感謝他“不遠萬里、不辭辛苦”來到這個國家，表達他的關懷。總主教提到，信友們以祈禱和教宗此行的座右銘：信仰、友愛、憐憫，這三個詞為教宗的到訪做準備。教宗答道，“我在你們當中的訪問即將結束，我願意為我所受到的美好款待表示衷心的感謝”。教宗也感謝印尼當局和當地教會。

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