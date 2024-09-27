教宗會見盧森堡當局：你們可成為促進和平合作的典範

教宗方濟各在盧森堡發表的第一篇正式講話中，強調這個位於歐洲中心的小國在促進歐洲團結與和平方面所扮演的關鍵角色，並譴責重新崛起的民族主義和戰爭。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於9月26日上午抵達盧森堡後，在環形市政廳（Cercle Cité）會見了當局、公民社會的代表、外交使團，以及文化界和企業界的要人，總共約300人。教宗在這個機會發表的講話中，發揮了此前拜會亨利大公時在貴賓留言簿上表達的思想：人性尊嚴、公共利益、國際合作。

在軍火上投資是非常可悲的

教宗首先為受到“家庭式”的款待表示感謝，然後特別提到這個大公國的地理位置。它處在歐洲最重大歷史事件的叉口上，經歷過遭侵略和被剝奪自由的歲月。它也是歐盟的創始成員、眾多歐洲機構的所在地。教宗指出，盧森堡從上個世紀兩次世界大戰的悲慘經歷得到了“歷史教訓”，那就是：不要戰爭，要和平。

“應始終以和平為前提，我們不要忘記，戰爭永遠是一種潰敗。和平有其必要，盧森堡擁有和平建設的歷史。而今天，帶來最多收益的投資是那些軍火工廠，這在歐洲的一個國家是非常可悲的。這是非常可悲的。”

對抗邏輯迫使緩衝區國家不情願地被捲入衝突

正如邊境地區的一般情況那樣，盧森堡的國土位置能是一種損害，也能是一種機遇。談到強國在衝突中的相互關係，教宗解釋道，如果對抗的邏輯占上風，緩衝區國家便會“不情願地被嚴重捲入其中”；相反地，如果“智慧之道”占上風，這些國家就成為適合的場所，指明“和平新時代的需求和有待走的道路”。教宗說：“盧森堡是一個敞開大門的國家，有著不歧視和不排斥的美好見證。”

財富是一種責任

接著，教宗重申他訓導中的兩個方面：照料受造界和愛惜兄弟情誼。盧森堡的特點之一乃是外來移民的傳統目的地，幾乎半數人口來自國外。說到這裡，教宗再次強調健康發展的特質：

“為實現真實和整體的發展，就不該掠奪和損害我們的共同家園，也不該讓人民或社會群體處於邊緣。我們不可忘記，財富是一種責任。因此，我請求應時刻留意不忽視最弱勢的國家，而是幫助它們從貧困的處境中站起來。這是減少被迫移民人數的一條康莊大道，這些移民經常處於不人道和危險的情況。”

戰爭讓國家生病，令理性瘋狂

教宗指責，“裂痕”和“敵對”正在歐洲重新出現。善意和外交斡旋似乎毫無成果，摧毀和死亡的邏輯大行其道。人們走上“戰爭的悲慘之路”，忘記戰爭在歷史上造成的傷害。教宗說，“我們是健忘的人”。在這方面，他稱讚盧森堡能夠“建立友誼，避開這些道路”。“這是你們的一個召叫”。

“這危險的硬化症使國家病入膏肓、加大衝突，並陷入失去無數人命的風險，重演無謂的殘殺。為了治癒這病症，需要舉目仰望，需要讓各民族及其執政者的每日生活受到崇高和深遠精神價值的激勵。這些價值將能阻止理性的瘋狂和不負責任地重犯過去同樣的錯誤，而且人類現在擁有的更強大技術會使這些錯誤更加嚴重。”

福音消除仇恨，使人和解

教宗表示，那使人心和解的乃是福音。各國領導人該當秉持“服務”的福音精神來運作。教宗提到他此行的座右銘“服事人”，說明這是“最高尚的”姿態，每個人每天都應秉持這種風範行事。教宗熱切呼籲所有人：“那些沒有信仰的人要為弟兄姊妹服務、為祖國效勞、為社會盡力。這是眾人的道路，始終謀求公益。”

“唯有耶穌基督的福音能深入改變人的心靈，使之即使在最困難的情況下也能行善、消除仇恨並調解衝突的各方。”

促進和平，讓移民融入社會

最後，教宗感謝盧森堡接納移民並讓他們融入社會。教宗藉此機會談到盧森堡的出生率，向該國人民提出這個倡議：“要有更多的孩子，更多的兒童！他們是未來！”

“盧森堡能向所有人展示和平的優勢，而非戰爭的恐怖；展示難民融入和得到提升的優勢，而非把他們隔離開來；展示國與國合作的優勢，而非僵化立場、自私和短視，甚至以暴力方式追求各自利益所造成的不幸後果。”

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