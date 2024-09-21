教宗敦促眾樞機繼續致力於聖座經濟改革

教宗方濟各致函樞機團全體樞機，敦促他們支持聖座正在進行的經濟改革，並強調了聖座的財務透明度、負起責任和同舟共濟的重要性。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各在一封寫給樞機團全體樞機的信函中談論羅馬聖座至今已進行了十年的改革，提醒樞機們在這方面扮演的角色及承擔的責任。這封信的簽署日期是9月16日。

他寫道：“你們的角色是輔佐教宗治理普世教會。”陪伴那些參與變革進程的人的任務，就落在了“你們身上了，樞機弟兄們”。

教宗回顧改革開始以來所取得的進展。這得益於《你們去宣講福音》宗座憲章的頒布，它使羅馬聖座得以重組，並為整個梵蒂岡機構的改革事業奠定了基礎。教宗由此重申了“教會必須不斷革新”的原則，那是在種種改變背後的主要精神。

教宗指出，羅馬聖座的重組旨在確保它能輔助伯多祿的繼承人履行其最高的牧靈使命，即為普世教會和地方教會服務。教宗感謝男男女女付出了努力與犧牲，為這改革的進程作出調整。他表示：“這革新是活力與恩寵的見證。”

經濟改革的必要性

教宗強調持續專注於經濟改革的必要性，這是2013年選舉教宗會議前就廣泛討論的議題。

他寫道：“過去幾年的情況表明，樞機團的許多成員以前提出的改革要求是有遠見的。”這些改革有助於提高人們的意識，即“用於使命的經濟資源是有限的，必須嚴格且認真地管理它”。

因此，教宗敦促繼續努力消除聖座的預算赤字，期勉梵蒂岡各機構竭力實現“零赤字”這一可達成的目標。他強調了那些已經用於改善財務表現的倫理原則，同時也鼓勵每個機構尋求外部資源來支持其使命。

教宗表示，在教會的服務中，這些努力必須成為“透明和負責任管理”的榜樣。

同舟共濟與降低成本

教宗在信中也談到了梵蒂岡各機構之間同舟共濟的重要性。教宗指出：“聖座的機構可以從好家庭的團結一心中學到很多東西。那些經濟狀況良好的，要幫助那些有需要的。”這種形式的慷慨植根於福音，並且是教會請求外界慷慨相助的必要基礎。

接著，教宗敦促在梵蒂岡內採取具體措施來減少不必要的開支，並督促在其運作中發揮“去蕪存菁”的精神，“避免冗餘，仔細選擇我們的優先事項，增進相互的合作與協作”。

教宗寫道：“我們必須意識到，今天我們要懷著莫大的責任感去做出我們面前的戰略決策，因為我們蒙召確保天主所託付的使命的未來。”

鼓起勇氣加強合作

在信函的最後，教宗籲請樞機們秉持“勇氣、服務精神及慷慨”支持正在進行的改革。他鼓勵樞機們透過分享知識與經驗為這進程作出有建設性的貢獻，並強調每個機構的工作構成一個更大的整體的一部分，融合在服務教會的共同使命中。

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