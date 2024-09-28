教宗呼籲釋放昂山素季，願意在梵蒂岡接待她

《公教文明》刊登了教宗方濟各在印度尼西亞、東帝汶和新加坡與耶穌會士的談話內容，此次會面是教宗在東南亞和大洋洲訪問的一部分。此次會晤中，教宗呼籲釋放緬甸領導人昂山素季。她於2021年在緬甸軍事政變後被捕。教宗表示：“我在羅馬接見了她的兒子，願意在梵蒂岡接待她。”教宗再次譴責教權主義，並分享了一些個人的心聲：“我起得很早，因為我年紀大了，我在祈禱中休息。”

（梵蒂岡新聞網）“我呼籲釋放昂山素季女士，並在羅馬接見了她的兒子。我願意在梵蒂岡接待她。”教宗方濟各在與耶穌會士的會晤中，呼籲關注這位人權捍衛者、諾貝爾和平獎得主。自2021年緬甸軍事政變後，她一直被關押。緬甸長期以來一直是教宗心中牽掛的地方，他經常為緬甸及該國的傷痛祈禱。這些話題是教宗在印度尼西亞、東帝汶和新加坡與耶穌會士會談時所討論的重點內容。

在2023年9月2日至13日的東南亞和大洋洲漫長的朝聖之旅中，教宗分別會晤了印尼、東帝汶和新加坡的耶穌會士。按照每次使徒訪問的“傳統”，耶穌會歷史悠久的刊物《公教文明》於9月24日發表了與耶穌會士們會談的長篇節選，文章由聖座文化教育部副秘書長、教宗隨行成員之一的習安東神父撰寫。

眾多議題

教宗方濟各與所訪問地區以及鄰近地區的耶穌會士討論了許多議題，這些會士或是來自這些國家，或是已經在這些地方傳教數十年。會談涉及了個人的告解、對牧靈服務和傳教工作的建議和指導，特別是在亞洲的傳教工作，以及當前的熱點問題。例如，已經陷入困境約三年之久的緬甸。

對羅興亞人和昂山素季的關注

教宗的思緒立刻轉向了羅興亞人，這個穆斯林少數群體常常遭受迫害和歧視。教宗說道：“他們與我的心息息相關。”他回憶起2017年12月的緬甸和孟加拉之行，並提到與當時擔任總理的昂山素季的會談，以及與被“驅逐”的羅興亞人見面的經歷。教宗再次呼籲釋放昂山素季，並回憶起在羅馬與她兒子的會晤。教宗說：“我願意在梵蒂岡接待她。目前，昂山素季已成為一個象徵。而政治象徵必須得到捍衛。”

正義的理想

教宗也談到了勇氣，特別是提到阿根廷五月廣場的母親們。幾十年來，她們一直為在軍事獨裁期間失蹤的子女和孫輩爭取正義與真相。她們的鬥爭也激勵了印度尼西亞的卡米桑（Kamisan）運動，這是一個和平抗議運動，每週四組織遊行和非暴力示威，要求澄清1998年的“國家悲劇”。這是一起震撼雅加達的大規模暴力事件，數十名女性遭到憤怒人群的襲擊，暴力廣泛波及到人身和財產安全。

教宗回憶起與阿根廷“五月廣場母親”運動的負責人赫貝·德·博納菲尼（Hebe de Bonafini）女士的會面，她於2022年去世。教宗表示：“與她交談讓我深受感動，並給予了我很大的幫助。她傳遞給我的，是為無聲者發聲的熱情。這就是我們的任務：為那些沒有聲音的人發聲。在阿根廷獨裁統治下的情形非常艱難，而這些婦女、這些母親為正義而戰。”隨後，教宗鼓勵道：“永遠保持對正義的理想！”

教權主義的禍害

除了社會和政治問題，教宗方濟各還在回應來賓提問時，討論了一些教會內部的問題。首先是長期以來被他視為“禍害”的教權主義。教宗在回答一位來自東帝汶帝力的耶穌會士時重申，教權主義“無處不在”。“例如，在梵蒂岡就有強烈的教權文化，雖然我們正在慢慢努力改變這種情況，”教宗強調：“教權主義是魔鬼使用的最狡猾的手段之一。教權主義是教會內部最極致的世俗化。教權文化就是一種世俗文化。”

在祈禱中休息

此外，教宗為在亞洲傳教的會士提供了許多建議，並回憶了耶穌會的偉大人物，如阿魯佩（Pedro Arrupe）神父和利瑪竇。教宗特別強調，伴隨牧靈服務的必須是祈禱，這是一項基本需求。教宗說：“我真的需要祈禱。我起得很早，因為我年紀大了。休息後，我會在凌晨4點左右起床，然後從5點開始祈禱：我會誦讀《時辰頌禱》，與上主交談。如果祈禱有些枯燥，我就念玫瑰經。之後，我去宗座大樓會晤來訪者。午飯後，我會稍微休息一下。有時，我會在上主面前默禱。當然，我也祈禱、主持彌撒聖祭。到了晚上，我會再進行簡短的祈禱。”

教宗接著補充道：“靈修閱讀為祈禱非常重要：我們必須通過良好的閱讀來培養我們的靈修。有時我也會在祈禱中睡著：這意味著我與上主在一起時感到舒適！我在祈禱中休息。永遠不要丟下祈禱！”

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