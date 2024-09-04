教宗會晤印尼教會成員：在日益分裂的世界培養尊重和友愛

教宗方濟各在雅加達聖母升天主教座堂與印尼的主教、司鐸、執事、奉獻生活者、修女、修生和要理教員促膝談心，解釋了信仰、友愛及憐憫的內涵。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月4日下午在雅加達聖母升天主教座堂會見了印尼的主教、司鐸、執事、奉獻生活者、修女、修生和要理教員，向他們發表了一篇講話。信仰、友愛、憐憫這三個關鍵詞是教宗在該國訪問的座右銘，也是他這篇講話的中心思想。教宗在講話前，先聽取了印尼主教團主席的致詞和其他四位教會成員的見證。

信仰

教宗在講話中，讚賞印尼是個幅員遼闊、自然資源極為豐盛的國家，同時邀請在這令人驚嘆的富饒面前要懷有感恩之情，不驕不躁，認出天主在宇宙和人類生活中的臨在。這就是信仰的意涵。教宗提醒道，“以子女謙卑的眼睛看待這一切，這有助於我們相信並認出我們的卑微和被愛”（參閱：詠八）。

教宗提到，在這方面，剛才作見證的依搦斯（Agnes）“告訴我們，我們與受造界的關係、與兄弟姊妹的關係，尤其與最需要幫助的人的關係，應以個人和團體的型態體現出來，具有尊重、禮貌、人性，以及方濟各精神的簡樸和愛德”。

友愛

教宗引用波蘭詩人、諾貝爾文學獎得主維斯瓦娃·辛波絲卡（Wisława Szymborska）的詩句：成為兄弟意味著相愛、彼此承認是“兩個酷似卻不同的人”。教宗藉此道出友愛的含義，即彼此接納，認識到求同存異。教宗鼓勵印尼教會繼續發揚傳統，珍惜所有人的貢獻並在每個環境中作出慷慨的奉獻。

在教宗講話前的見證中，印尼教區司鐸聯會（UNINDO）主席馬克西（Maxi Un Bria）神父首先發言。他感謝教宗對如此遙遠的教會的關懷，並講述了印尼天主教會在這個多元化國家中促進公益的努力。教宗在講話中提到這個課題。他強調，宣講福音不是強加於人，也不是勸人改變信仰。

“宣講福音並不是將自己的信仰強加於他人或與他人的信仰對立，而是奉獻和分享與基督相遇的喜樂（參閱：伯前三15-17），常對每個人懷有極大的尊重和友情。在這方面，我邀請你們永遠保持這種態度：在一個分裂、強迫別人和彼此挑釁的趨勢似乎越來越嚴重的世界上，你們應做開放的人，成為所有人的朋友，正如馬克西（Maxi）神父所說， ‘手拉手’，成為預見共融的人。（參閱：《福音的喜樂》勸諭，67號）”

憐憫

最後，教宗說明憐憫的意義，它與友愛密切相連。教宗指出，憐憫並非一種軟弱，而是一份美德，不是站在高處施捨救濟。憐憫完全是另一回事，正如《眾位弟兄》通諭提到的那樣，“也意味著接納他們對解救和正義的夢想與渴求、照顧他們，使他們自己成為推動者及合作者，同時也讓別人參與，擴大愛德廣大動力的‘網絡’和疆界“。

教宗也邀請眾人留意“內心的語言”、“觸摸”他人的貧窮，真正與他的目光對視。教宗說，“這並不表示共產主義，而是愛德”。

堅固信仰、向友愛開放、以憐憫親近每個人

教宗最後提到，他的前任聖若望保祿二世於1989年在這片土地上喜愛重複《聖詠》的一句話：“無數島嶼，也都要歡樂！”（詠九十七1）教宗說：“我也重申這句勸勉，鼓勵你們繼續你們堅固信仰的使命，在友愛中向眾人開放，以憐憫親近每個人。我祝福你們，感謝你們每天所行的許多善！我為你們祈禱，也請你們為我祈禱。謝謝。”

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