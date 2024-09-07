教宗會見巴新當局：祈禱的人民有未來

教宗方濟各9月7日會見巴布亞新幾內亞民政當局，讚許該國人民的豐富多元性，勉勵他們和睦共處。教宗也強調了祈禱的重要性。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月7日上午在巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港亞太經濟合作會議中心與該國民政當局、公民社會及外交使團的代表們舉行會晤。他讚賞該國文化和自然資源的豐沛多元，籲請眾人克服各種張力，培養希望與靈性價值，並且重視祈禱。

莫圖－科伊塔布族的迎賓舞

教宗方濟各乘車抵達亞太經合會議中心，在大門前受到總督達達埃（Bob Bofend Dadae）的歡迎。這棟建築物是2018年亞太經合峰會的會場，屋頂呈現出莫圖族船帆的樣貌，它是一種在太平洋島嶼間進行貿易的商船。教宗進入會議中心前，收到了一艘小木船作為禮物，並與總督一起欣賞了莫圖－科伊塔布族的迎賓舞。這些原住民舞者穿著五彩繽紛的傳統服飾，身上插著各色的羽毛。

豐沛的文化資產

面對會場內大約300名政治和宗教領袖、大使、企業家，以及公民社會及文化界代表，教宗感謝巴布亞新幾內亞總督敞開該國大門。雖然這個「美麗的國家距離羅馬這麼遙遠，卻與天主教會的心如此貼近」。

數以百計的巴新群島上住著800多個部落的人民，他們講的語言也多達800多種。每一種語言都代表了獨一無二的部族。教宗向他們表達敬意，稱之為「非凡的文化富饒」。

天然資源惠及眾人

提到該國豐沛的天然資源，教宗稱之為「天主賜給整個團體的物產」。即使需要外界的協助才能開採運用，也要「在分配收益和聘僱員工上，充分考慮到當地百姓，以改善他們的生活條件」。

這一切需要發揮極大的責任心與合作精神，透過平等及可持續的方式發展這些資源。

克服各種張力

此外，教宗也希望該國的部落暴力得以停止，但願不再有人受害，而且生活能有所改善。他敦促每個人「堅決走上那通往有效合作的道路，以惠及全國所有人民」。對話有助於找出前行的道路，進而在醫療衛生、教育，以及體面的工作機會等方面，全都能有所改善。

培養希望與靈性價值

除了確保人人都能得到生活的基本所需，人們也要「能夠滿懷希望」，度一種圓滿且有意義的生活。為了有更廣闊的靈性願景，我們需要扎根於信仰。

教宗由此解釋了他這次訪問巴布亞新幾內亞的格言，為什麼濃縮成「祈禱」這個詞。他強調，「祈禱的人民有未來，他們從天上得到力量和希望」。祈禱的心帶來內在的自由，如同教宗此行的徽標和巴新國旗上的天堂鳥一樣，那是自由的象徵，「沒有任何人或任何事能使它窒息的自由，因為它在我們內，有天主的保護」。「天主是愛，祂渴望祂的兒女是自由的」。

信仰對社會大有裨益

巴布亞新幾內亞大部分的人口信奉基督宗教。教宗由衷希望他們的信仰不僅是遵守禮規教條，更要展現出耶穌基督的愛，以及跟隨祂的使徒作風。

教宗說，信仰「可成為活出來的文化，啟發理智和行動，變成一座照亮前路的燈塔」。他讚許基督徒團體活潑的信仰表現，以及他們在國內推動的愛德工作，並鼓勵他們與公共部門和所有善心人士合作。

教宗最後提起真福托羅特（Peter To Rot）和巴黎外方傳教會士真福馬祖科尼（John Mazzucconi）的光輝見證，以及所有的傳教士。他們在這裡奉獻一生，給人們帶來力量和希望。

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