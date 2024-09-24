教宗方濟各：科學進步應合乎倫理，謹防人工智能被操控

在交給宗座科學院全體大會與會者的講稿中，教宗對人類對自然界和生態系統的強烈影響表示擔憂。他邀請與會者考慮到“科技進步具有不可改變的人性與道德層面”。

（梵蒂岡新聞網）宗座科學院於9月23至25日在梵蒂岡庇護四世別墅召開全體大會，討論“在人類世時代促進可持續性和福祉：機遇、挑戰及人工智能”的主題。教宗方濟各在此機會向大會發表書面致詞，要求與會者尤其關注所論問題能對“民眾，尤其是兒童和較脆弱成年人”造成的影響。

教宗表示，透過人工智慧取得的進步“能使人類獲益”，例如“在醫學和醫療護理領域”，或者能有助於“保護自然環境”，再就是能夠“在氣候變化的情況下可持續使用資源”，但“也可能產生嚴重的負面影響”。因此，需要承認和預防人工智能被操控使用的危險。這種操控可“塑造公眾輿論、影響消費者的選擇並干預選舉進程”。我們需要常意識到，“所有科技進步具有不可改變的人性與道德層面”。

人類世時代

教宗也對“人類對自然界和生態系統的強烈影響”表示擔憂，宗座科學院的一位院士稱這種影響形成了人類世時代。教宗強調，正是宗座科學院的其他院士識別出這種影響，正在“研究這些危險及與之相關的問題”，尤其是關於“氣候危機和生物多樣性流失”的問題。

因此，教宗感謝他們對這問題的關注，這尤其涉及“對窮人和邊緣化人群”的影響。教宗強調，“科學是在尋求知識和對物理世界的了解，同時絕不可忽視運用這些知識的重要性，將之用於促進每個人及全人類的尊嚴”。

需要一種包容性的公開討論

面對世界正在應對的“嚴重社會挑戰”，教宗強調需要“一種包容性的公開討論”，這種討論“不僅應有不同科學學科提供資訊，也要有所有社會成員的參與”。為此，“宗座科學院在其各種會議中都以關注邊緣化人群和窮人為宗旨，並將原住民及其智慧納入宗座科學院的探討範圍”，教宗對此表示讚賞。

教宗重申，對教會而言，“每個人與生俱來的尊嚴，以及把我們凝聚成一個人類大家庭的兄弟情誼，必須成為新技術發展的根基”，而“技術發展若不能提升全人類的生活品質，反而加重不平等及衝突，則永遠不能視之為真正的進步”（《2024年世界和平日文告》，2號）。

宗座科學院的貢獻

在這層意義上，人工智能的形式對各個民族和國際社會的影響需要更多的關注和研究。教宗最後強調，在“危機、戰爭和對世界安全的威脅似乎得勝”的一個時刻，宗座科學院“對促進知識進步、服務人類大家庭所做的默默貢獻，對全球和平及國際合作的大業更為重要”。為此，教宗表示感謝。

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