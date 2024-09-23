教宗接見意國財警：你們要為公益效勞，繼續打擊腐敗

在意大利財政警察成立250週年的機會上，教宗方濟各在梵蒂岡接見了300名財警，鼓勵他們「親近民眾」，因為正義固然必要，但唯有愛才能治癒。

（梵蒂岡新聞網）正義「必不可少」，但光靠正義不足以填滿空缺，唯有白白付出和仁愛，才能帶來治癒。教宗方濟各9月21日在梵蒂岡接見300名意大利財政警察，強調了這點。意國財警今年慶祝成立250週年，意大利經濟財政部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）也一同前來晉見教宗。

教宗提及財政警察為此週年紀念日選擇的格言，即「未來立足於傳統」。隨後，教宗簡短回顧意國財警的歷史：其成立目的是為了財務監督和捍衛邊界，後來增加了稅務與經濟－金融警察的任務，也執行海上巡警的工作。

教宗強調，他們「在海上和山區救援領域從事重要任務」，並特別感謝他們「拯救移民的工作」。教宗指出，兩次世界大戰期間，意大利財政警察都為逃難的猶太人和受迫害者提供了援助。

平等與白白付出

意大利財政警察在他們的主保聖史瑪竇的慶日當天前來晉見教宗。教宗由此談到，瑪竇原本是稅吏，後來領受耶穌的召叫，不僅把利潤的邏輯改成公正的邏輯，更在跟隨耶穌善師的過程中，接觸到「白白付出」這個「人性幅度」，認識到「自我奉獻激發團結互助、彼此分享和包容眾人」。在遇見基督以前，瑪竇「代表了功利主義思維，肆無忌憚，一心崇拜『財神』」。

「在我們今天，類似的邏輯也在社會生活裡迴盪著，造成失衡和排斥現象：首先便是浪費糧食，這是個醜聞，糟蹋糧食是個醜聞！從這些浪費到不讓公民享受他們的一些權益。」

為公共利益效勞

教宗表示，財政警察蒙召日復一日地在其具體行動中「為公共利益效勞」，「親近民眾」，「打擊腐敗並促進守法」。

「今天，在發達社會中有許許多多的浪費情況，這如何為世界上的飢餓做解釋？那是很糟糕的。還有另一件事：假如能夠一整年不製造武器，世界上的飢餓就會結束。武器變得比解決飢餓更重要了。國家也可能成為這種機制的受害者：如同我所說的，就連那些即使手握資源的國家，也處在孤立狀態中。」

培育青年

談到反腐敗鬥爭，教宗指出，腐敗是心靈的敗壞，解決之道「不僅在於法規，更在於『新的人文精神』」。一如耶穌對瑪竇的注視「傳達出人的尊嚴與生命是民眾生活的核心」，同樣地，財政警察也能為新的人文精神做出貢獻，培育那些申請加入財警行列的青年。他們「或許一開始只是想要找一份工作，但他們後來得到了專門的培訓，一種不光是提供必要知識和經驗的培育，更是有關生命和公共利益的教育」。

團結互助的動力

有鑒於「國家的財富主要是其人民、每一個獨一無二的國民，而且這有助於促進創造力」，教宗對財政警察說：「你們自己就是國民。你們要守護意大利的這份『財富』，更要準備好走出去從事國際任務。這份與他人團結互助的動力有如和平的道路，以及更美好未來的希望！」

教宗最後鼓勵財政警察不要失去幽默感，並期勉他們彼此合作，以滋養民眾的信賴和希望。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html