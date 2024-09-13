教宗在新加坡探望長者及病患，請他們為教會和人類祈禱

教宗13日上午在新加坡的第一項活動，是前往“聖德肋撒”之家，探望那裡的老人及病患，並保證為他們祈禱。

（梵蒂岡新聞網）9月13日是教宗方濟各在新加坡牧靈訪問的最後一天，當天的首項活動是前往“聖德肋撒”之家探望老人及病患。“聖德肋撒”療養院於90年前由安貧小姐妹會創辦，目前由非營利機構新加坡天主教福利部負責管理，為200人提供服務。

教宗在“聖德肋撒”療養院中的祈禱室看望了新加坡榮休總主教謝益裕、一名修女、一名方濟各會會士，以及三位坐輪椅的神父。

隨後，教宗來到“聖德肋撒”之家小聖堂，該機構負責人向教宗致意，並向教宗介紹了他們每天為老人及病患提供的服務。教宗向在場的人說：“我問候你們在座的所有人，請你們為我祈禱，我也為你們祈禱。我也請你們為教會和人類祈禱。你們的祈禱在天主前非常重要。”

教宗降福在場的人之前，說，“天主很高興聽到你們的祈禱。非常感謝你們的耐心和祈禱”。他補充道，上主總是寬恕一切。最後，教宗與大家一起頌念《聖母經》。在此次探望活動中，教宗也降福了一塊匾牌。

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