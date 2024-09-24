聖座新聞室介紹教宗方濟各在盧森堡和比利時的訪問重點

聖座新聞室主任布魯尼主持新聞發布會，介紹教宗方濟各在盧森堡和比利時進行第46次國際牧靈訪問的細節。布魯尼指出，「在歐洲恐怕會再次被捲入衝突的時刻」，教宗此行的主題是和平。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各即將展開他任內的第46次國際牧靈訪問，於9月26日至29日訪問盧森堡和比利時。他將談論多個主題，包括和平、移民、氣候變化和青年的未來，同時也關注教會的諸多議題，例如世俗化社會中的基督信仰，以及公教教育的貢獻。後者指的是1425年創校的天主教魯汶大學，教宗這次訪問的目的之一正是為紀念該校成立600週年。

追隨若望保祿二世的步履

聖座新聞室主任布魯尼在介紹本次牧靈訪問時，為教宗的健康狀況做了保證。儘管教宗因為「輕微流感」的緣故，取消了9月23日週一的接見活動，但布魯尼指出，旅行方面沒有任何變動，「目前一切按照原計劃進行」。

貝爾格里奧教宗接下來的旅行，緊緊追隨若望保祿二世教宗1985年在這兩個國家的步履。當時，聖教宗會見了荷語及法語天主教魯汶大學的師生；如今，這兩項會見活動也排進了教宗方濟各的行程表裡。

此外，教宗方濟各此行也要在博杜安國王體育場冊封可敬者耶穌的亞納（Anna de Jesus）為真福。這位新真福曾在布魯塞爾主持隱修院的院務長達14年之久。同樣地，若望保祿二世教宗也曾於1995年在訪問比利時期間主持了冊封真福大典。當時榮列真福品的是比利時的偉大傳教士聖達彌盎（Damien de Veuster）神父：他在夏威夷的莫洛凱島不顧自身安危服事癩病人，付出了生命的代價。

在歐洲的基督徒見證

在聖達彌盎神父之前，也有許多其他的聖人和傳教士在這些土地上撒播基督信仰的種子。但如今，那裡的教友人數有所衰減。

布魯尼表示，「世俗化是個議題，但更重要的或許是基督徒在歐洲做見證的挑戰。現在的歐洲不如以前那樣認識基督信仰，而且對它充滿疑惑；很多疑惑沒有表達出來，對這信仰的感知有所下降。」布魯尼進一步說：「對於這些情況，這些團體內部已經嘗試做出一些回應。教宗將要給予他們鼓勵。」

歐盟機構

除了當地和從鄰國來的天主教團體以外，教宗也要向這兩個設有歐盟多個機構總部的國家傳達訊息。盧森堡主要設有金融性質的歐盟機構，比利時則是「歐盟大部分行政部門的所在地」。

這兩個國家是世界眾所矚目的焦點，教宗方濟各要前去訪問，並且「對歐洲的心臟說話」，談論它們「在不久後的將來要在世界上扮演的角色」，以增進國與國之間的接納和團結。有些國家已經成了占領和毀滅的受害者，今天因當前的衝突而飽受煎熬。

和平的核心主題

教宗此行要用意大利語發表七篇講話，和平是其中的一個主要議題。布魯尼表示，教宗將在講話中回顧這些地方的歷史。那裡經歷了戰爭之苦後，曾經強烈渴望並積極努力創造和平的條件，而現在的歐洲恐怕會再次被捲入衝突。教宗也會談論歐洲正在熱烈討論的環保議題。

社會的轉型

與這些主題交織在一起的另一個主題，涉及公教教育以及它在科技發展時代的角色。教宗將先後於9月27日和28日在荷語及法語天主教魯汶大學舉行聚會，就「基督信仰仍能向歐洲文化傳達的訊息」提供他的真知灼見。

與荷語天主教魯汶大學教員會面的機會上，將播放一段有關人道援助難民的影片。這個主題切合時事，是比利時社會近年來轉型的一大社會挑戰。目前，該國大學機構裡也有不少難民。

可能與侵犯受害者見面

在記者的提問下，新聞發布會也提到了聖職人員施加性侵犯的議題，尤其是比利時主教團發表的有關教宗可能與15名受害者見面的消息。根據主教們的說法，六名男性和九名女性將參加會晤，而且會晤預計要在「絕對保密」的情況下舉行，事後才會公布地點和時間。

關於這場會晤，布魯尼並未予以證實，而是說：「如果舉行特定的會晤，在與受害者取得共識的前提下，我們會事後提供相關消息。」

關於萬格呂維（Vangheluwe）主教侵犯兒童獲罪，連他的親侄子都深受其害的情況，布魯尼解釋道，教宗「知道在比利時的痛苦、悲劇和磨難，我們當然可以期待與之相關的話語」。

這場新聞發布會也提供了這為期四天旅行的其它細節，包括與歐盟當局和其它機構的會晤。此外，教宗也要探望青年、司鐸和修會成員。

最後，談到教宗此行的隨行人員，由於聖座國務卿帕羅林樞機目前正在紐約代表聖座出席聯合國第79屆大會，所以他這次不會與教宗同行。聖座主教部部長普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）樞機和聖座封聖部部長塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機則在隨行人員行列中。

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