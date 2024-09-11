教宗在東帝汶會見青年：愛是服務與修和

教宗方濟各在東帝汶的最後一項活動是與青年舉行會晤。3千名青年在首都帝力的會議中心迎接教宗，有的載歌載舞，有的做出見證。教宗與他們輕鬆交談，歡聲笑語不斷，叮囑他們要尊重老人，追求自由、使命和友愛等價值。

（梵蒂岡新聞網）「我們是教宗的青年！」東帝汶的青年男女9月11日上午在首都帝力的會議中心高呼這句話，歡迎教宗方濟各。他們身穿著黃色、白色，或是黃白相間的上衣，上面印著教宗方濟各的肖像和一句格言：「青年組成年輕的教會。」

教宗此行在東帝汶的最後一項活動，就是與青年相會。大約1千人齊聚在會議中心的大廳內，2千人聚集在會議中心外邊，熱情地向他們口中的「青年的教宗」致敬。教宗一進入會場，先是在聖母像前獻花，然後坐在台上欣賞青年的歌舞表演，在音樂的感染力下跟著節奏拍手，微笑稱好。接著，教宗聆聽了四名青年，以及全國天主教青年委員會執行主席方濟各（Francisco Indra do Nascimento）神父的見證。

發出聲響的重要性

教宗在講話中首先以該國官方語言德頓語向青年問候「早上好」，然後與他們展開對話。他向青年拋出的第一個問題令他們略感意外：「青年做什麼事呢？」教宗如此問道，青年高聲說出的嚴肅答案展現出那深入東帝汶生活的宗教情操。有個青年回答「宣講基督」，另一個青年說「宣揚天主聖言」，還有一個說「彼此相愛」。教宗點頭表示讚許，但也強調青年必須發出聲響。

充滿希望和未來的土地

教宗對青年說：「你們在這片土地的居民當中占大多數，你們的臨在使這片土地洋溢著生命力、希望和未來。」教宗提醒他們傳承了前人建國的遺產。「你們不可失去有關先人的記憶，他們在鞏固這個國家的過程中做了很多犧牲。」

教宗邀請他們不要丟失信仰的熱忱，不可屈服於「那些擊潰青年」的惡習，例如酗酒、吸毒，以及「許多帶給人半小時歡愉的東西」。

尊重老人

緊接著，教宗鼓勵年輕人懷抱夢想，因為「一個沒有夢想的年輕人，等於在過退休生活」。青年還在人生的半路上，前有老人、後有兒童：「老人和兒童是一個民族最大的寶藏。」教宗強調，老人能帶給青年智慧，青年必須尊重老人、照顧老人，千萬不可以把老人當成恥辱來對待。

自由、使命和友愛

教宗稱東帝汶是一個「微笑的國家」，那裡有「精彩的英雄事蹟、信仰經歷、殉道故事，尤其是信仰與修和的經驗」。教宗問青年，誰是歷史上最會寬恕與修和的人？青年毫不猶豫地回答：是耶穌！教宗說：「耶穌是我們的長兄，祂希望我們大家團結在一起。」

教宗由此向青年提出三點建議：自由、使命和友愛。談到自由，教宗從德頓語的自律（Ukun rasik-an）一詞出發，解釋說：一個青年如果無法自律，就是個成癮的人，他非但沒有自由，反倒成了慾望的奴隸，自以為無所不能。

使命則是為了公共利益效勞。青年必須明白，「自由並非為所欲為」。青年肩負著多項責任，其中之一是要學會照料我們共同的家園。

第三點建議是友愛：人人要把彼此視為弟兄姐妹，而非敵人，因為差異需要得到尊重。

教宗邀請青年重複說：「愛就是服務」，以及「愛與修和」。教宗最後叮囑青年要尊重老人，並要剷除各種形式的霸凌。

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