教宗告別新加坡，結束亞太四國訪問

在12天當中相繼造訪了印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡之後，教宗方濟各返回梵蒂岡。教宗的座機預計於9月13日下午抵達羅馬達芬奇國際機場。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各結束了第45次國際牧靈訪問，這也是他開始宗座牧職以來最長的一次旅行。教宗乘坐的新加坡航空公司專機於當地時間中午12點25分起飛。啟程前，教宗在樟宜機場的“石斛蘭”廳受到新加坡文化、社區及青年部部長̀的迎接，二人進行了簡短的會談。

在進入機艙前，許多人向他致意，有些人要求與他自拍，還有人將一本書贈送給教宗。一如往常，他會在飛機上回答記者們的提問。

路程最長的旅行

教宗在新加坡的最後一項活動，是在“公教初級學院”（Catholic Junior College）與青年舉行跨宗教會晤。之後，他從那裡直接前往機場，需要經歷12個多小時的飛行旅途才能回到梵蒂岡。教宗方濟各從9月2日至13日訪問了4個國家：印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡，乘坐了7次飛機，發表了12次講話及4次彌撒講道。

空中電報

飛機啟程後，教宗拍發電報給新加坡共和國總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam），表達了“深切的感激之情”，感謝總統的“熱情歡迎和慷慨款待”。教宗表示必為該國的和平、團結及福祉祈禱。

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