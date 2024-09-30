教宗在機上記者會談黎巴嫩被轟炸：不相稱的防禦是不道德的

教宗方濟各結束了在盧森堡和比利時的訪問。他在返回羅馬的專機上，依循慣例回答了記者們的提問，談及諸多熱點議題。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月29日結束了他任內的第46次國際牧靈訪問，從比利時布魯塞爾搭乘專機返回羅馬。他在回程的專機上依循慣例回答同行記者們的提問，回顧了他在盧森堡的旅行，重申他在比利時要傳達的訊息，並談論時下的國際議題。

教宗首先讚賞盧森堡的社會相當平衡，法律十分公允，該國的文化大有不同。盧森堡的平衡與款待令教宗喜出望外，他相信這是該國能夠向歐洲傳遞的信息。

接著，比利時記者請教了關於博杜安國王的列真福品案、保護生命權與婦女權利的問題。教宗回答說：“國王很勇敢，因為面對一個殺人的法律，他沒有簽字並退位。這需要勇氣。這是一個‘有才幹’的政治家才做得到的事情。他以勇氣傳達了一個訊息，而且他這樣做是因為他是聖善的。列真福品的程序會繼續下去，因為他向我證明了這一點。”

關於生命權與婦女權利的問題，教宗解釋道：“婦女有生命權：即她們的生命權，她們孩子的生命權。我們不要忘記說這點：墮胎就是殺人。科學告訴我們，在受孕的月份，所有的器官都已經存在了。”教宗指出，施行墮胎的醫生就是殺手：“在這件事上，沒得討論。一條人命被殺死了，婦女有保護生命的權利。另一件事是避孕的方法，這是另一回事。不要把這兩件事混淆了，我現在只談論墮胎。這件事沒得商量，這是事實。”

隨後，另一位比利時記者提到了教會內的侵犯問題，認為梵蒂岡應該要有一個專責機構來處理這問題。教宗解釋，梵蒂岡的確有一個專門處理侵犯案件的部門，即聖座保護兒童委員會。它是由奧馬利（Seán O’Malley）樞機建立的，現任秘書長是來自哥倫比亞的阿里・埃雷拉（Luis Manuel Ali Herrera）主教。教宗說：“有統計顯示，有40%或42%或46%的侵犯事件發生在家庭和社區裡，只有3%發生在教會。我不在乎比例的多寡，我關心的是教會裡的案件。我們有責任幫助被侵犯者並關懷他們。人們也談到賠償，因為民法有所規定。依照民法，我想在比利時應該是5萬歐元。這太少了，派不上用場。”

教宗將重點放在“關心被侵犯的人並懲罰侵犯者”上，“因為侵犯不是一種今天有、明天也許就消失的罪惡”。“它是一種趨勢、一種精神疾病，因此我們必須加以治療並進行管控。不能讓侵犯者無拘無束地過正常生活，在堂區和學校做負責人。對於做了這事的司鐸，有些主教在訴訟和判刑後，叫他們在圖書館之類的地方工作，但沒有與學校、堂區裡的孩童接觸。我們必須繼續這麼做，我告訴比利時主教們不要害怕，要往前走。可恥的是包庇，這就是羞恥。”

接著，記者的問題轉到了中東地區的衝突。教宗說，他每天給加沙的堂區打電話，在那裡的學校和堂區現在有6百多人。這些人每天給教宗講述那裡發生的事情。在談到以色列和黎巴嫩的衝突，教宗說：“防禦必須始終與攻擊相稱。當出現不相稱的情況時，就會出現一種超越道德底線的暴虐傾向。一個以武力做這些事情的國家，我指的是任何一個國家，以如此‘極端’的方式做事，都是不道德的行為。即使在戰爭中，也要守護道德。戰爭是不道德的，但戰爭的規則蘊含了一定程度的道德性。”

教宗在比利時魯汶大學談論了婦女在社會中的角色，記者的最後一個提問圍繞著這點展開。教宗說：“我總是講女性的尊嚴，我說：教會是女性，是耶穌的新娘。把教會男性化、把女性男性化都是不人性、不符合基督信仰的作法。女性有其本有的力量，我總是說，婦女比男人更重要，因為教會是女性，教會是耶穌的新娘。”“男女平等，甚至在教會生活中婦女占有較高的地位，因為教會是女性。在教會職務方面，婦女的奧妙比職務更重要。曾有一位大神學家研究過這個問題：在伯多祿的職務和聖母的職務之間，哪一個更重要？”

“教會的母性就是婦女的母性。職務則是小得多了，它旨在陪伴信徒，始終處於母性之中。許多神學家對此進行了研究。談論這點是符合現況的事，我不說它是現代的事，卻說它是貼近現實的事，一點也不老派。過度的女權主義，也就是把婦女男性化，這是行不通的。男權主義行不通，女權主義行不通。行得通的是身為女性的教會，她比司鐸職務更重要。這是我們不常考慮到的。”

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