教宗敦促人民運動：為社會和經濟正義奮鬥

教宗方濟各與人民運動代表們舉行會晤，紀念他們在梵蒂岡首次相會的10週年。教宗鼓勵他們奮勇對抗社會不公，重申關於普遍基本收入和對有錢人加重課稅的建議。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月20日前往聖座促進人類整體發展部辦公室出席一場活動，主題是「樹立一面對抗非人化現象的旗幟」。在那裡恭候教宗的是人民運動的代表們，他們此行是為紀念2014年與教宗方濟各在羅馬首次相聚的10週年。

這些運動的成員來自五大洲，致力於推動相遇文化，支持住房、土地和工作。他們展開對話，省思從2014年到現在的進展，以應對當今的挑戰，在我們共同的家園促進社會正義與和平。

促進友愛

教宗抵達後，與參加活動的人同桌共席，聆聽他們的討論。然後，教宗用西班牙語發表了長篇講話，談論社會正義，呼籲照顧最弱勢的人，例如：年長者、孩童和窮人。他也強調了憐憫的價值，也就是要與他人「共患難」，站在他們身邊，為沒有聲音的人發聲。

教宗呼籲要分享資源，提醒說：「財富本來就是要拿來分享的，要用來創造並促進友愛。」他強調，「沒了愛，我們什麼也不是」。所有的關係都建立在這愛的基礎上，就如同追求正義的前提是「沒有暴力」一樣。這是福音樹立的典範。

對財富的貪婪

教宗方濟各著重探討了《福音的喜樂》宗座勸諭的核心主題，即：在應對窮人的問題時，要抵拒完全的市場自主和金融投機。他指出，「我們全都依賴窮人，即使是有錢人也不例外」。

教宗坦白說，有些人批評他談窮人比談中產階級來得多，但他重申，福音是以窮人為中心。假如沒有公正的政策來確保農民有土地、百姓有住房、工人有合理工資，那麼「物質的邏輯和人類的浪費將會變得氾濫，為暴力和荒蕪鋪路」。

「不幸的是，往往是最有錢的人在反對實現社會正義或整體生態。他們這麼做，純粹是出於貪婪」。這種貪婪時常披著意識形態的外衣，而且正是這份貪婪對政府施壓，要他們支持有害的政策。

分享資源

教宗期許財力雄厚的個人能走出他們的小圈子，「抵拒對金錢的虛假安全感，分享財物」。財物作為受造界的一部分，具有「普世的用途」。

教宗強調，財物的分享不該是「施捨」，而是要友愛地分享。他敦促人民運動促進變革，並指出有人認為累積財富是種美德，但事實恰好相反。

「累積財富不是美德，分施才是。耶穌並沒有累積財物，祂行的是增餅奇蹟。」耶穌教導我們在天上積攢寶藏，而非在地上（參閱：瑪六19-21）。

受排斥者的吶喊

教宗譴責放縱不羈的財富攀比，稱這是一種「摧毀的力量，導致毀滅」，它「不負責任、不道德、不理性」。這種貪婪使人互相疏離，摧毀受造界。

他敦促領袖們關注「受排斥者的吶喊」。這吶喊能喚醒政治領導人的良心，後者對執行經濟、社會和文化權益負有責任。這些權益雖然獲得大部分國家和聯合國的承認，卻還沒在社會－經濟的現況中實踐。

沒有人該被輕視

此外，教宗也痛斥了「成者為王的文化」，這是「丟棄文化」的一部分。成者為王的做法往往基於剝削人民或大自然，或者從金融投機、逃漏稅或有組織的犯罪中獲益，造成獲勝的人傲慢地鄙視所謂的「輸的人」。

教宗告誡道，這種「冷漠或蔑視他人」的態度，會助長暴力。「對不義的沉默會給社會分裂開路，社會分裂會給言語暴力開路，言語暴力會給肢體暴力開路，肢體暴力則給戰爭開路。」

愛的呼召

教宗指出，生活的每個層面都需要愛。他提到最近在東帝汶帝力探訪殘疾兒童學校的事，說：「沒有愛，這一切都沒有意義。」同樣地，他也提醒人民運動說：「社會正義與整體生態只能通過愛來理解。」

社會達爾文主義

教宗表示，追求私利和個人主義會導致某種形式的「社會達爾文主義」。依照其法則，強者的冷漠和殘酷是有道理的。

教宗稱這來自於魔鬼，並鼓勵人民運動抵拒這種消滅文化記憶或身份的誘惑。它有如鱷魚那樣，試圖吞噬團體的價值。

普遍基本收入

教宗再次呼籲實施普遍基本收入，以確保在自動化和人工智能的時代，沒有人會缺乏基本所需。他強調，這不只是憐憫，更攸關正義。

教宗最後向年輕世代表達了祝福，願新的世代能有更美好的世界。他說：「望德是最脆弱的美德，但它絕不叫人蒙羞。」

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