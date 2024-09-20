教宗：有組織的犯罪給社會造成很深的傷害

「自由」協會正在舉辦研討會，探討如何運用從黑社會性質組織沒收來的財產，以造福社會。教宗方濟各為此致函與會者，鼓勵他們促使所有人得到其應有的福祉。

（梵蒂岡新聞網）「自由」協會舉辦一場研討會，主題是「把沒收黑社會組織的財產用於社會」。教宗方濟各為此於9月19日向與會者發表訊息，強調「有組織的犯罪嚴重傷害了數以百萬計的男女。他們有權過上有尊嚴的生活，體面地養育兒女，不忍飢挨餓，不害怕暴力、壓迫或不義。」

教宗指出，有組織的犯罪給世界各地的社會造成傷害，全世界務必攜手採取行動來應對這種跨國問題。

打擊黑社會組織是國際社會當前的一大挑戰。教宗敦促各國警方進行國際合作，以辨別並追回犯罪團伙的不義財產。

「然而，需要牢記的是，追回財產不應該只是刑事政策的目標，更要在補償和重建公共利益的啟發下進行。」

教宗表示，有組織的犯罪粗暴地傷害公共利益，重創「格外脆弱的社會邊緣群體」。我們不可忘記這些受害者，「因為只有為他們著想，才能明白有組織的犯罪所造成的損失」。

教宗讚許意大利沒收犯罪所得的模式，也就是將犯罪所得用來賠償對受害者和社會造成的損失。他向與會者強調，「所有人、每一個男女都迫切需要得到他們應有的福祉，每個人都要被涵蓋在內，沒有一個人被排除在外」。「為人性尊嚴服務的共同計劃，遠超過把所有個體全部加起來的總和」。

教宗最後邀請眾人不要忽視受害者和團體，因為他們努力建設一個更美好的世界。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html