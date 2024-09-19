教宗方濟各：願眾基督徒在同一天慶祝主的復活

2025年，天主教徒和東正教徒依照各自的曆法，將在同一天慶祝復活節。教宗在接見“共慶2025復活節”團體時，祝願共同舉行這慶典不再是例外，而成為正常情況。

（梵蒂岡新聞網）2025年將是獨特的一年，因為依照天主教徒使用的額我略曆和東正教徒使用的儒略曆，復活節將在同一天慶祝。因此，所有基督徒將舉行“共同”的復活慶典。此外，明年也將紀念第一屆大公會議，即尼西亞大公會議召開1700年。那次會議除了頒布《信經》外，也因當時存在的不同傳統，討論了慶祝復活節日期的議題。

教宗方濟各9月19日上午，接見了“共慶2025復活節”（Pasqua Together 2025）團體的成員。教宗指出，這是一次“重要的時機”，“不可虛度”。

恆心尋求可能的共融

“共慶2025復活節”團體集合了基督宗教不同的現實和團體，目的在邀請各教會在共同的日期慶祝復活節、為2033 年舉行救贖的第二個千禧年做準備，並推動其他類似的倡議。教宗向其成員解釋，他多次受邀就復活節日期的提議“尋求解決之道”，“使共同慶祝復活節不再是例外，而是正常情況”。

因此，教宗鼓勵“在這個行程上正在努力的人要持之以恆、盡一切努力尋求可能的共融，避免一切能導致兄弟間進一步分裂的情況”。

所慶祝的是基督的復活

教宗強調，“主的復活並非以我們的主觀意願，或者這個或那個曆法而定”。他這樣解釋基督復活的意義，說：

“復活事件的發生是因為‘天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生’（若三16）。我們不可忘記天主先行一步，祂占的‘首位’，祂走出了第一步。我們不要把自己關在我們的規則、我們的計劃、我們的曆法，以及‘我們的’復活節裡。復活節慶祝的是基督的復活！”

像基督的門徒們那樣，一起規劃

教宗邀請在場的人祈求恩寵，“越來越像“基督的門徒，“讓基督為我們指明所要走的道路，謙卑地接受耶穌曾向伯多祿發出的邀請，跟隨祂的足跡，不以人的思維來體會，而是遵行天主的旨意”。（參閱：谷八33）

“因此，我們要努力一起反思、分享和規劃，將基督放在我們面前，感謝祂對我們的召叫，並渴望在合一中成為祂的見證人，為叫世人相信（若十七21）。”

像宗徒們那樣，從耶路撒冷重新啟程

教宗最後總結道，我們必須“一起行走”，為此該當“像宗徒們那樣，從耶路撒冷重新啟程，那是復活的宣告傳遍全世界的地方”。教宗勉勵在場人士回到耶路撒冷，“祈求和平的君王今天將祂的和平賜予我們”。

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