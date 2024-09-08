教宗在瓦尼莫會晤信眾：你們是美的行家

教宗方濟各從莫爾斯比港來到瓦尼莫，會見當地的信友們。兩萬多名信徒在主教座堂前的空地與教宗見面，向教宗呈上他們的“美”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月8日主日上午，於當地時間正午過後搭乘澳大利亞提供的軍用飛機離開莫爾斯比港，前往將近1000公里外的瓦尼莫港城。兩個小時後，教宗抵達巴布亞新幾內亞這個幾乎沒人過問、被面向太平洋的白色沙灘所環繞的地區。在烈日下迎接他的是當地婦女的歌聲，她們半裸著身體或穿著節日的服裝。

喜慶迎接

歡迎的隊伍從機場開始，一直延伸到瓦尼莫簡陋的木製主教座堂前的綠色空曠地。教宗方濟各在布滿熱帶鮮花、黃白絲帶的紅色主席台上，向兩萬名不同年齡和部族的信友揮手致意。這裡的25個堂區約有41,656名天主教徒，其中半數都前來參加了與教宗會晤的活動。

一個極感人的場面是，在部落的歌舞、歡呼聲，以及手鼓的敲擊和其它敲擊樂器的歡樂氣氛中，阿根廷人馬丁（Martin Prado）神父與教宗擁抱。這位35歲的傳教士在瓦尼莫服務已有10年，協助最偏遠地區的村落團體。多年來，他與教宗方濟各互通信件，有時也打電話。教宗來此的原因之一，正是要鼓勵像他那樣的傳教士的使命。

美的行家

瓦尼莫教區主教梅利（Francis Meli）先向教宗致詞，表示歡迎。接著是4組信友的見證，他們是一位要理教員、一個小女孩、一位修女，以及一個家庭。教宗在講話中，稱瓦尼莫人是“美的行家”。這種美不但來自大自然，也來自當地人的心靈。

然而，敵對、部族分裂、迷信和巫術造成的恐懼、剝削、酗酒和吸毒都使這種美受到傷害。教宗說：“這些禍害使許多兄弟姊妹遭禁錮，也使他們不幸福，這裡也如此。”

一件羽毛頭飾

在教宗面前做見證的要理教員，將一件用羽毛、皮革和毛皮製成的頭飾戴在教宗的頭上，這是權威的象徵。教宗將它留在頭上數分鐘，人群中爆發出熱烈的掌聲。

從主席台上守護在場全體信友的，是一尊“盧漢聖母像”（Mama Lujan）。盧漢聖母是阿根廷的主保，教宗向聖母獻了金玫瑰。此前，在沿著綠地的一小段行程中，教宗向許許多多的兒童派發糖果，甚至還有一些阿根廷的棒棒糖。這些兒童手裡舉著小旗和氣球，在人行道旁指點著舞步，卻在智能手機和攝影機前將自己遮住。

傳教地區

當地的氣溫超過30度，濕度則達81%，蒼蠅和其它昆蟲黏在臉上和手臂上，灰塵也進入口中。然而，在世界邊緣的這片土地上，一切都是“美”。羅馬主教以牧者的身份來到這裡，帶來一包包禮物和其他援助。教宗說：“我很高興在這片美妙、年輕和傳教的土地上與你們見面！”

教宗提到，這片土地的傳教歷史始於十九世紀中葉，隨後伴隨著幫助弟兄姊妹、牧靈服務、教育、醫療，以及許多領域的工作而發展壯大，也遇到不少困難。正是這些物質工程，如聖堂、學校和醫院，這些沿街可見的建築結構簡樸、也很簡陋，它們卻“見證了基督的到來，給所有人帶來了救恩，使每個人都能為公益展現出其全部的美”。

美如伊甸園的大自然

接著，教宗的目光移向周圍的景觀，原始的大自然彷彿凝結了亞馬遜或加勒比海的特質，讓瓦尼莫看似一幅藍綠色彩不同濃淡層次的油畫。“你們在這裡是美的‘行家’，因為你們被美所環繞！你們生活在一片極美的土地上，有豐富多樣的植物和鳥類，令人在色彩、聲音和馨香面前驚嘆不已，大自然迸發出生命的壯麗景象，讓人聯想到伊甸園的樣貌！”這富饒是上主的恩賜，是“讓你們也如此生活，與祂和弟兄姊妹和諧一致，尊重共同家園，守望相助”。

每個人內心的美

這美景不僅體現在外表，也在我們每個人的內心，“若我們彼此相愛，我們內心的美就會增長”。教宗說，“透過愛天主愛弟兄姐妹，基督福音的美就會處處傳播”，這是有待我們每個人去履行的使命。為履行這項使命，有些人長途跋涉，抵達最偏遠的團體，有時甚至離開自己的家。

教宗指出，這是一件“極美的事”，團體必須支持他們，讓他們也能“兼顧傳教的需求與家庭責任”。另一個幫助傳教士的方法，乃是“我們每個人都在所生活的地方推動傳教使命，即在家庭、學校、工作場所，應在森林、鄉村和城市等任何地方，都反映出我們彼此相愛的團體的美景”。

大型管弦樂團

如此一來，將會形成“一個大型管弦樂團”，“調和敵對、克服個人、家庭及部族的分歧、驅除人們心中的恐懼、迷信和巫術；終止暴力、不忠、剝削、酗酒和吸毒等破壞性的行為，這些禍患禁錮了許多兄弟姊妹，使他們不幸福，這裡也如此。教宗最後表示，“我們要記住，愛比這一切更強而有力，它的美能治癒世界”。

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