教宗在莫爾斯比港探望兒童：沒有人是個負擔

教宗7日下午在巴新莫爾斯比港明愛技術中學探望兩個仁愛機構照顧的兒童，有兩名兒童各自向教宗提出一個問題。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月7日在巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港的第二項活動，是到明愛技術中學探望由兩個仁愛機構（Street Ministry、 Callan Services）照顧的殘疾兒童和貧困者。這兩個機構為他們提供幫助、教育、生活必需品等，也保障為殘疾成年人提供培育。

在明愛技術學校等待教宗的是身穿傳統服裝或不同校服的青年和兒童。莫爾斯比港的總主教里巴特（John Ribat）樞機向教宗致辭後，孩子們為教宗表演了傳統舞蹈，接著有兩名兒童各自向教宗提出了一個問題。

第一個兒童問道，“為什麼我們和其他人不一樣？”另一個兒童問說，“我們如何讓我們的世界變得更加美好和幸福？”

教宗在回答第一個問題時說，“我想到一個答案，就是：因為在天主前我們都是獨一無二的！”他肯定地指出，“所有人都有希望”。“在世界上，我們每個人都有一個別人無法履行的角色和使命，即使這些會帶來困難，但同時也會以不同的方式給予每個人極大的喜樂。所有的人都有和平與喜樂”。

接著，教宗鼓勵所有人始終給予愛，敞開雙臂接納愛。他說，“我們的喜樂不是取決於他人：我們的喜樂只取決於愛！”

教宗在回答第二個問題，即如何“讓我們的世界變得更加美好、幸福”時，他也指出同一個答案，即愛。“全心全意地愛天主和他人！”教宗建議孩子們要努力學習，充分利用為他們提供的一切成長機會，特別是在學校。

最後，教宗說，“我們中沒有任何人是個負擔，我們都是天主的美好禮物”。“你們要一直維繫這光亮，它是希望的標記，不只為我們，為你們遇到的所有人和我們的世界也是如此。你們要維繫這光亮”。

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