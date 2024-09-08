教宗在巴新三鐘經：向加強軍備說不，願各國得享和平

教宗方濟各在巴布亞新幾內亞首都體育場主持彌撒後帶領在場信眾誦念《三鐘經》，祝願各民族和各文化彼此相遇，懇求聖母助佑基督徒轉向「天主的計劃」。教宗也念及遭受洪水打擊的法國露德聖母朝聖地。

（梵蒂岡新聞網）向加強軍備說不，願各國和受造界得享和平。教宗方濟各9月8日主日在巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港約翰·吉斯爵士體育場主持彌撒聖祭後，帶領在場約3.5萬人誦念《三鐘經》。教宗懇請聖母的轉禱，願世人能和諧共處、團結一心。

「從這片蒙造物主所祝福的土地，我願與你們一起呼求至聖聖母瑪利亞的轉禱，為所有民族懇求和平之恩。我尤其為亞洲、大洋洲與太平洋這個世界上遼闊的地區祈求和平。和平，願各國享有和平，也願受造界得到和平。要向加強軍備和過度開發共同家園說不！向各民族與各文化的相遇說是，向人與萬物的和諧說是！」

願聖母助佑基督徒皈依

接著，教宗邀請信眾向聖母祈禱，並將「巴布亞新幾內亞和所羅門群島教會的旅途」託付給聖母瑪利亞。教宗懇求進教之佑聖母瑪利亞護佑家庭，鞏固其團結，使「青年的夢想美好又有勇氣」，扶助並安慰「老人」，寬慰「病患和受苦者」。教宗也懇請聖母助佑所有基督徒轉向「天主的計劃、那些為人類大家庭帶來和平與正義的計劃」。

法國露德聖母朝聖地淹水

適逢9月8日聖母誕辰瞻禮，教宗最後念及「不幸遭到洪水打擊」的法國露德聖母朝聖地。該地區豪雨成災、河水暴漲，露德朝聖地部分區域淹水，聖母岩洞暫時關閉數小時。朝聖地表示，由於水災發生在深夜，沒有任何人受傷。朝聖地其他區域依然向公眾和朝聖者開放。

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