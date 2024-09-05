教宗探望印尼愛德機構受惠者：你們是愛的冠軍

教宗5日在雅加達探望了得到印尼愛德機構幫助的人，聆聽他們的見證，並且強調他們每個人“在生命的偉大奧運中都是愛的冠軍”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月5日上午在印尼雅加達的第二項活動，是前往該國主教團所在地探望得到愛德機構照顧的人。印尼主教團主席本亞明（Antonius Franciskus Subianto Bunyamin）主教首先向教宗表示，印尼人民對教宗的敬愛“無窮無盡”，然後介紹了在場的幾位病患、殘疾人和貧困者。他們其中兩人分享了自己的故事。

首先做證的是一位名叫米米（Mimi）的女士，她在17歲時失明。她說：“身為一名年輕的天主教徒，我在十字苦路中找到了慰藉。”耶穌沒有遺棄她，為此，她接著說，“我堅信，天主在創造人類時，賜給了每個人獨特的能力，來豐富我們世界的多樣性，殘疾僅是這些獨特方面的其中一個”。米米最後指出，教會在保證人性尊嚴方面扮演著重要角色。她在感謝教宗的慈愛之前，補充說，“這給了我們希望”。

另一位見證者是名叫安德魯（Andrew）的年輕運動員，他被診斷出患有輕度的自閉症和輕度的智力障礙。他對教宗說：“我的父母無條件地愛我。”他自豪地講述說，自己被選入東雅加達隊參加殘奧會游泳比賽，並且也渴望能自食其力。安德魯已經“開始上咖啡師的課程，以及彈吉他和打鼓的課程”。最後，他請求教宗降福他的雙親和“在世界各地所有特殊孩子的父母”。

教宗在講話中，向所有在場的人和那些與他分享自己見證的人表示感謝。他讚揚印度尼西亞主教們選擇與病患、殘疾人和貧困者一起慶祝全國主教團成立一百週年，並強調這些人的重要性，稱之為教會中“明亮的小星星”。

教宗感謝米米指出的獨特能力，它們能“豐富我們世界的多樣性”。教宗也感謝米米提到耶穌，稱祂為“我們希望的燈塔”。接著，教宗為安德魯能夠參加殘奧會表示祝賀，然後讚揚在場所有的人“在生命的偉大奧運中是愛的冠軍”。

在簡短的講話結束時，教宗提醒這些人“上主愛我們所有人”，祂永遠不會忘記任何人。本著這種精神，教宗最後向一位在當天慶祝87歲生日的婦人致以美好的祝願，她因臥病在床，無法前來參加這項活動。

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