教宗在盧森堡接見信友：服事、傳教與喜樂是福音的核心

教宗方濟各9月26日下午在盧森堡聖母主教座堂接見教會團體成員。在講話中，教宗強調了服事、傳教和喜樂的重要性，並呼籲教會熱情好客，積極地走出去福傳，並以喜樂的心生活出福音的價值。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各9月26日下午，在盧森堡聖母主教座堂接見了當地教會團體的信友，並向他們發表講話。教宗的講話聚焦於三個主題，即：服事、傳教與喜樂。

教會蒙召去服務

在談到第一個主題“服事”時，教宗重申他這次在盧森堡訪問的主題：“服事人。”（參閱：若十三13-17）他指出，服事是一種行動，“是福音的核心”。教宗強調，盧森堡歷來有接納外來者的傳統，接納他人不僅是愛德的問題，“更是正義的問題”。教宗讚揚盧森堡的開放態度，並敦促信友們繼續堅持實踐這一傳統，說道：“福音的精神是一個接納、向所有人開放的精神。這精神拒絕任何形式的排斥。”

世俗化社會中的教會

關於第二個主題“傳教”，教宗強調了教會在日益世俗化社會中的傳教使命，強調教會需要在不放棄其核心價值的情況下與時俱進。教宗說，“我們不能在悲哀、聽天由命或抱怨憤恨中自我封閉”；教會團體要“充滿活力”，始終應對時代的挑戰。若要實現這目標，就要做個“福傳的教會”。

福音的喜樂

隨後，教宗談到喜樂的主題，稱其為“基督信仰不可或缺的一個部分”。教宗提到了在講話前青年迪奧戈・科斯塔（Diogo Costa）所作的見證，這位青年分享了他去年參加世界青年節的喜樂經驗。教宗表示，迪奧戈的喜樂代表著福音的訊息。教宗說：“我們的信仰充滿喜樂，它是一個‘舞蹈’，因為我們知道我們是天主的子女，天主是我們的朋友。”

這次聚會是在盧森堡教會熱心敬禮“憂者之慰”聖母瑪利亞400週年紀念的背景下舉行的。為此，教宗在臨別之際敦促該國教會團體，說道：“讓我們效仿聖母瑪利亞的榜樣，去安慰並並服事人。”

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