教宗在帝力擁抱殘疾兒童：他們是我們的老師

教宗10日在東帝汶的第一項活動是前往“心靈姐妹”學校探望殘疾兒童，修女們和50名兒童以歡樂的歌聲迎接教宗。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月10日在東帝汶首都帝力的首項活動，是探訪“心靈姐妹”學校的50名殘疾兒童。在從聖座使館到學校的途中，街道上擠滿了歡迎教宗的人。修女們和50名兒童以歡樂的歌聲迎接教宗，身穿傳統服裝、戴著小頭冠的三名兒童在一位修女的幫助下走向教宗，並贈送給教宗一條東帝汶風格的圍巾。

面對這些殘疾兒童和修女們，教宗在聚會大廳簡短的講話中提到人類最後的審判。他解釋說，在最後審判時，耶穌對一些人說“你們跟我來”，並不是因為你們領受了洗禮或堅振，或者沒有說謊、沒有偷竊……，而是因為“你們照顧了我”。

教宗將此稱為“窮人的聖事”，將其描述為“一種鼓勵、建立和加強的愛”。他指出，這就是你們在“這裡找到的愛”。

最後，教宗感謝修女們和她們的合作者所做的一切，也感謝男女兒童和青少年，說道：“他們給了我們讓天主照顧的見證。是他們教導我們如何讓天主照顧我們。他們是我們的老師。為此，謝謝你們。”

教宗隨後讓人將一個呼呼沈睡的、名叫西爾瓦諾（Silvano）的7歲智障孩童推到他跟前。教宗握著他的手，注視著他，向在場的人們說，“西爾瓦諾教導我們什麼？他教導我們要照顧：通過照顧他，我們學會了照顧。就如他讓自己被照顧，我們也要學會讓自己被他人照顧：讓深愛我們的天主照顧我們，讓童貞聖母照顧我們，她是我們的母親”。

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