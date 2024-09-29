教宗方濟各：教會不容侵犯，必須將罪惡公之於眾

在比利時之行的最後一項活動，即在布魯塞爾舉行的彌撒中，教宗再次回顧兩天前與性侵受害者的會晤，並嚴厲譴責侵犯的禍害：“我請求大家：不要掩蓋！我請求主教們：不要掩蓋！讓施虐者接受審判。”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月29日在布魯塞爾“博杜安國王”體育場舉行彌撒，這是他第46次國際牧靈訪問的最後一項活動。教宗引用《馬爾谷福音》的一段話，耶穌警告門徒，避免使人跌倒，即不要阻礙弱小者的成長，傷害他們的生命（參閱：谷九38-48）。教宗強調，這些傷害是深刻的，尤其是那些“受虐待、被原本應該照顧他們的人所傷害的弱小者”，這種痛苦和無力感不僅存在於受害者心中，也使他們的家人和團體深受打擊。

教宗說：“我聽到了他們的聲音，感受到了他們作為受害者的痛苦，我在這裡再次重申：教會中有所有人的位置，所有人！但我們每個人都將受到審判，而侵犯罪是沒有容身之處的，掩蓋侵犯的行為也沒有容身之處。我請求大家：不要掩蓋侵犯罪！我請求主教們：不要掩蓋侵犯罪！譴責施虐者，並幫助他們從這種侵犯的病態中康復。罪惡是無法掩蓋的：必須將邪惡公之於眾，讓它為人所知，就像一些受害者勇敢地所做的那樣。讓施虐者受到審判。無論是平信徒、神父，還是主教，施虐者都必須受到審判。”

直達上天的哀歌

教宗的講話被掌聲打斷，反映了在場信眾與教宗的共鳴。當教宗提到“唯一的生命之路就是奉獻、將人們連結起來的愛”時，掌聲再次響起。相反地，自私之路會導致“封閉、隔閡、障礙和醜聞”，阻礙愛德的實施。“自私是可恥的”，它“壓迫弱小者，羞辱人的尊嚴，扼殺窮人的呼聲”。教宗說，“這些呼聲是聖神活生生的聲音，提醒我們自己是誰：我們都是可憐的罪人，所有人都是！而首先就是我自己，那些受侵犯的人是直達上天的哀歌，觸動靈魂，使我們感到羞愧，並呼喚我們悔改”。

新真福，耶穌的亞納

彌撒中，教宗將天主之僕耶穌的亞納（Anna di Gesù）冊封為真福。真福是聖女大德肋撒的親密合作者，被聖女稱為“修會長上的大隊長”。亞納作為大德肋撒的追隨者，在當時教會因“痛苦的惡表”而遭受重創時，也是一場偉大改革運動的主角之一。她不僅在西班牙、法國、布魯塞爾傳播福音，還將福音傳到了當時被稱為西班牙屬低地國家。

教宗說：“她與她的同伴們，過著祈禱、勞作和愛德的簡樸生活，使許多人重拾信仰，以至於有人將她們在這座城市建立的修院形容為‘精神磁石’。”

教宗指出，亞納刻意不留下任何著作，因為她專注於實踐耶穌的教導。“我們要懷著感恩的心，接納她為我們留下的女性聖德榜樣，既柔和又堅定，充滿了開放、共融和見證的精神。”

彌撒結束時，梅赫倫-布魯塞爾總主教若瑟·德其素（Jozef De Kesel）向教宗表達了感激之詞，表示教宗作為“牧者、兄弟和朋友”來到這裡，為的是“重燃來自耶穌的希望之火”。當天約有4萬人參加禮儀。

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