教宗禮節性拜會巴布亞新幾內亞總督

教宗方濟各9月7日上午禮節性拜會了巴布亞新幾內亞總督達達埃，並在貴賓簿上留言。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在巴布亞新幾內亞牧靈訪問的正式行程於9月7日週六展開。他在聖座使館私下主持了彌撒後，前往總督府禮節性拜會該國總督鮑勃·達達埃（Bob Bofend Dadae）。

當地時間上午9點48分，教宗在總督府大門前受到總督的歡迎。那是一棟19世紀的建築物，英國殖民者以澳大利亞農場的風格興建而成。教宗旋即在貴賓簿上簽字留念，並留言道：「我很高興能與巴布亞新幾內亞人民相遇，祝願貴國人民始終在祈禱內找到光明與力量，在正義與和平的道路上攜手前行。」

接著，教宗與總督合影留念，舉行不公開會晤，之後雙方交換了禮物。教宗送給總督的是一枚本次旅行的紀念徽章，背面的正中間是聖母站著抱聖嬰，周圍是教宗此行訪問的四個國家的象徵圖案。巴布亞新幾內亞的象徵圖案是一隻天堂鳥，該國國旗上也有天堂鳥。

達達埃總督於2017年當選，已婚並育有四名兒女。

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